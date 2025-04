A Cuneo il Festival GlobalMENTE: si dialoga di educazione alla cittadinanza globale

Mercoledì 16 Aprile dalle 16 presso La Casa del Fiume, si terrà l’evento inaugurale del Festival GlobalMENTE – Settimana Civica 2025, alla sua seconda edizione.

Scambi territoriali di governance in ambito ECG: sfide e opportunità è l’incontro nel quale dialogheranno Enti ed Istituzioni impegnati a livello nazionale, regionale e locale in ambito di Educazione alla Cittadinanza Globale, e sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza il “Manifesto per l’Educazione alla Cittadinanza Globale della città di Cuneo” elaborato nell’ambito del progetto AICS “Lungo le vie dell’ACQUA” nonché le iniziative presenti nel calendario di “GlobalMENTE - Settimana Civica 2025”.

Questo il programma:

Apertura lavori e introduzione

Cristina Clerico - Ass.ra alla Cultura Comune di Cuneo

Gianfranco Demichelis - Ass. all'Ambiente Comune di Cuneo

Ing. Massimiliano Galli - Dirigente Politiche ambientali e Mobilità del Comune di Cuneo

Serena Haass Spithover – AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), referente di progetti di Educazione alla cittadinanza globale

Dialogo tra territori per l'ECG

L’ECG in Piemonte – Esperienze regionali e territoriali a confronto

Claudia Re e Rebecca De Marchi - Regione Piemonte Cooperazione Internazionale – ECG

Maria Bottiglieri - Comune di Torino, Cooperazione Internazionale, Pace e ECG

Rete e territori per l'ECG – Oltre il progetto “Lungo le vie dell’ACQUA”

Silvia Valduga - Ass.ra alle politiche educative Comune di Rovereto

Chiara Sighele - direttrice generale Centro Cooperazione Internazionale

Giorgio Garelli – LVIA

Cuneo per l'ECG – GlobalMENTE

Presentazione del Manifesto per l’Educazione alla Cittadinanza Globale della città Presentazione GlobalMENTE - Settimana Civica 2025



Seguirà alle ore 18.000 – Scrittorincittà: Incontro con l’autore

Alcuni temi propri dell’approccio ECG, come pace e cittadinanza attiva, saranno ripresi e sviluppati a seguire in un incontro promosso nell’ambito di scrittorincittà e in collaborazione con il centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e con il tavolo Cuneo per la Pace.

Luca Jahier - giornalista esperto di cooperazione internazionale, in dialogo con Denise Arneodo - Coordinatrice APICEUROPA, presenta il volume “Fare l’Europa, fare la pace - Riflessioni e provocazioni per evitare il collasso del progetto europeo”.

Il programma del festival è stato elaborato dai Servizi del Comune di Cuneo coinvolti nell’ambito del progetto “Lungo le vie dell’ACQUA”, in sinergia con le associazioni del territorio, tra cui LVIA, Plasticfree, Apiceuropa, Tedx Cuneo, in collaborazione con Cuneo per la Pace, Scrittorincittà, Ufficio mobilità del Comune di Cuneo.

GlobalMENTE è un’iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva e alla partecipazione dal basso alle decisioni e alle attività che riguardano la comunità in prospettiva glocale e inclusiva.

Attraverso incontri, workshop, dibattiti, laboratori, esperienze in natura, eventi artistici e occasioni di divertimento e riflessione collettiva, l’iniziativa coinvolge i cittadini su tematiche di interesse comune come la sostenibilità ambientale, la partecipazione democratica, l'educazione civica, la cultura e la coesione sociale.

L’obiettivo è promuovere il dialogo tra cittadini, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, favorendo un impegno attivo e consapevole della comunità nei confronti delle sfide e delle opportunità del territorio.

Per informazioni e approfondimenti

https://www.comune.cuneo.it/globalmente

mail: lungoleviedellacqua@comune.cuneo.it