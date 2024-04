Walter Veltroni a Saluzzo per l'orazione del 25 aprile

"Aprile, un mese di Resistenza". E’ il cartellone di iniziative che da anni si organizza per la festività civile fondante della Repubblica italiana: la Festa della Liberazione. La prossima settimana è dunque al via “Aprile, un mese di Resistenza”, organizzato dal Comune di Saluzzo con l’Anpi e numerosi partner e sostenitori.



E’ in programma al pomeriggio, e non al mattino come negli anni scorsi, la celebrazione ufficiale del 79° anniversario della Liberazione. Il ritrovo è alle 17,30 in piazza XX settembre per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei lager. Segue corteo (con la banda) fino ai giardini della Rosa bianca per l’omaggio al Monumento alla Resistenza e per l’intervento dell’oratore ufficiale del 2024, l’onorevole Walter Veltroni.



Il primo evento è lunedì 22 aprile. Alle 17 nella Castiglia sarà inaugurato “Ar.Co – Archivio contemporaneo”, il centro di documentazione e sviluppo di progetti culturali collegati alla memoria collettiva della Città di Saluzzo dal ‘900 ai giorni nostri.



Martedì 23 alle 16, nell’ambito della rassegna “Il tempo ritrovato” in biblioteca (piazza Montebello 1), Paolo Burzio tiene la conferenza “Seconda guerra mondiale: la grande catastrofe”.



Mercoledì 24 aprile c’è la “Fiaccolata Testimoni di Libertà” che coinvolge anche i Comuni di Manta e Verzuolo. Il ritrovo a Saluzzo è alle 19,30 in piazza Cavour. Il corteo arriva a Verzuolo alle 21,15 e alle 21,30 in piazza Martiri della Libertà (di fronte al municipio verzuolese) ci sono gli interventi e alcuni momenti di riflessione comunitaria.



Giovedì 25 aprile, Festa nazionale della Liberazione, primo appuntamento alle 10,30 con “E’ questo il fiore” (a cura dell’Anpi), passeggiata sulle tracce dei caduti per la libertà. Ritrovo in piazza Montebello 1, di fronte a “Il Quartiere”.



Dalle 12,30”Pranzo in libertà” dell’Anpi di Saluzzo e valle Po al bar Principe.

Alle 15 visita guidata speciale nella Castiglia al Museo della Memoria carceraria e focus sui detenuti antifascisti. Nel pomeriggio le celebrazioni ufficiali.



Si prosegue martedì 30 aprile alle 18,30 nella Sala tematica de “Il Quartiere” con il racconto di “Promemoria Auschwitz”, il viaggio effettuato al lager da un gruppo di studenti saluzzesi E’ stato inserito nel programma ufficiale 2024 di “Aprile, un mese di Resistenza” la consegna del “Premio Bella ciao” che è fissata per venerdì 11 ottobre 2024.