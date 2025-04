Assemblea dei soci dell’associazione Auser Cuneo e vallate venerdì 18 aprile

L’associazione Auser Cuneo e vallate riunirà l’assemblea dei soci venerdì 18 aprile alle ore 9, nel Salone della CGIL in Via Michele Coppino 2/bis. Come più volte ha ricordato il presidente Oreste Armando l’Assemblea è il “massimo organo deliberante” (art. 8, comma 3 dello Statuto nazionale) dell’Auser ed essere presenti, da parte degli iscritti, è molto importante poiché si dibattono le problematiche dell’anno passato ed i progetti per il futuro. Il tema principale è l’approvazione del Bilancio economico del 2024. Seppur questo tema può sembrare di natura prettamente finanziaria, l’analisi delle spese per un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro deve rispondere a criteri di trasparenza, opportunità ed oculatezza. Caratteristiche che dipendono da una visione del volontariato che rispetti la mission dell’Auser e cioè perseguire, come recita l’art. 2 dello Statuto nazionale “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

A seguire, sempre nel Salone della CGIL, vi sarà l’Assemblea provinciale dei delegati provenienti dalle sedi di Fossano, Savigliano, Mondovì, Cuneo, Garessio e Val Tanaro, Bra e Roero, Alba Langhe e Roero, Verzuolo. L’argomento sarà ugualmente l’approvazione del Bilancio economico del 2024 e l’elezione dei vicepresidenti provinciali Auser ODV ed Insieme APS.

Si coglie l’occasione per ricordare che permane attivo lo Sportello di Assistenza Digitale presso la sede dell’Auser Cuneo e Vallate, in Via Negrelli 7/b, aperto il martedì dalle ore 15 alle ore 17 (previa prenotazione telefonica al 0171.601092 dal lunedì al venerdì, ore 9-12). Tale sportello, gestito da un volontario Auser esperto in informatica, ha la funzione di aiutare chi ha problemi non solo con lo smartphone ma anche con tablet o computer.