Verzuolo celebra gli 80 anni dalla Liberazione: un programma ricco di memoria, arte, musica e partecipazione

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione, il Comune di Verzuolo e la sezione ANPI Verzuolo e Valle Varaita, insieme alle scuole medie e superiori con associazioni del territorio, hanno dato vita a un programma denso e partecipato per onorare la memoria della Resistenza e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. Il manifesto disegnato dagli studenti delle scuole medie del paese rappresenta un papavero rosso dalle cui radici si innalza verso il cielo la parola libertà.

Per organizzare il programma che va da aprile a giugno è stato istituito un Comitato promotore per l’80° anniversario della Resistenza che comprende oltre all’Anpi Verzuolo e Valle Varaita, il Comune, l’Istituto Comprensivo, la Cooperativa Librarsi, l’associazione culturale verzuolese (Acv) le scuole superiori di Verzuolo ITIS ‘Rivoira’, Istituto di Agraria, l’Azienda di formazione professionale (Afp)

Il sindaco di Verzuolo Giampiero Pettiti, assieme a Dario Peirano presidente ANPI locale e da Anna Bonetto, hanno illustrato il programma realizzato dal Comitato Promotore. “Credo fortemente nel significato del 25 aprile questo è il mio primo anniversario della Liberazione nel ruolo di sindaco – e sento il dovere non solo di conservarne il ricordo, ma di proiettarlo nel presente, come strumento di democrazia attiva”. Pettiti ha sottolineando l'importanza di “passare il testimone del ricordo alle nuove generazioni: affinché la memoria non si fermi alla celebrazione, ma diventi impegno quotidiano per la democrazia e la libertà”.

Dario Peirano ha ricordato come l’ANPI locale, sia da sempre in prima linea nell’organizzazione del 25 aprile con le istituzioni locali: “Abbia voluto quest’anno, per l’80° anniversario, ampliare la rete organizzativa, coinvolgendo non solo il Comune ma anche le scuole e le associazioni di Verzuolo e anche il Comune di Manta e alcuni Comuni della valle Varaita: Piasco, Rossana, Venasca-Isasca, Brossasco, Melle, Casteldelfino e Pontechianale. Il filo rosso del programma è il tema della pace, della memoria e della libertà – ha spiegato Peirano – valori da tramandare e rendere attuali. Abbiamo coinvolto tutti i comuni della Valle Varaita, fino a Manta, grazie all’aiuto dei cittadini e delle scuole. Ne siamo davvero orgogliosi”.

Anna Bonetto che ha seguito le scuole ha affermato: “Il manifesto ufficiale dell’iniziativa è stato creato dalle classi terze medie dell’Istituto comprensivo di Verzuolo, attraverso una selezione di disegni coordinata dagli insegnanti. Le scuole sono state infatti protagoniste attive fin dall’inizio, come già accaduto lo scorso anno”.

Il programma sono inserite le proiezioni di due film proiettati a Palazzo Drago entrambi alle 21 ad ingresso gratuito

Venerdì 11 aprile sarà proiettata la pellicola ‘Numero 24’ che narra la storia della Resistenza norvegese.

Mercoledì 16 aprile sempre alle 21 in palazzo Drago, sempre ad ingresso gratuito, in collaborazione con l’associazione la Mosca sul Muro si potrà vedere “Il maestro che promise il mare” tratta la storia del maestro di scuola elementare catalano Antonio Benaiges, assassinato dai fascisti della “Falange” agli inizi della guerra civile spagnola. Che la mattina sarà proiettato per le scuole.

Il programma in dettaglio:

Martedì 22 aprile – Palazzo Drago, Sala Arroyito

Alle ore 18:00, si terrà l'incontro-dibattito “Dalla Resistenza alla nostra Costituzione: l'importanza delle Deputate e Senatrici madri costituenti”, con la partecipazione dell’On. Livia Turco e dell’On. Chiara Gribaudo.

Un momento prezioso per riflettere sul ruolo delle donne nella costruzione della nostra democrazia.

Giovedì 24 aprile – Una giornata di testimonianze e arte per la Pace

Ore 8:30 – Apertura al pubblico e alle scolaresche del Palazzo Comunale, con ritrovo nella sala del Consiglio. Verrà proiettato il video “Storia di Angelo Boero”, partigiano e sindaco, realizzato dagli studenti dell’Azienda Formazione Professionale. In contemporanea sarà allestita una mostra dei disegni realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Leonardo Da Vinci sul tema della Pace.

Ore 15:00 – Nella sala grande di Palazzo Drago, si terrà l’inaugurazione del quadro sulla Pace, opera dell’artista Luca Milanesio.

Ore 20:30 – Ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria della Scala (inizio Paschero) per la fiaccolata per la pace e la libertà.

Ore 21:00 - 21:15 – La fiaccolata “Testimoni di Libertà”, proveniente da Manta e Saluzzo, arriverà al Parco della Resistenza dopo una tappa presso il piazzale della Scuola dell’Infanzia.

Ore 21:30 – A Palazzo Drago, saluto del sindaco Gianpiero Pettiti e dell’ANPI.

A seguire, concerto de La Grande Orchestra Occitana.

Venerdì 25 aprile – Celebrazione ufficiale della Liberazione

Ore 9:00 – S. Messa presso la Cappella Madonna della Neve di Villanovetta.

Ore 12:30 – Pranzo della Liberazione presso il ristorante di Palazzo Drago.

È richiesta la prenotazione entro il 19 aprile al numero 3339429590.

Domenica 27 aprile – Concerto per la Pace

Ore 21:00 – Presso la Chiesa Antica Parrocchiale, Concerto per la Pace con l’Ensemble di archi e il Coro della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Interverrà un rappresentante di Amnesty International. Durante la serata verrà effettuata una raccolta fondi per i bambini colpiti dalle guerre.

Nel mese di maggio, la classe terza dell’ITIS Rivoira di Verzuolo (sezione informatica) presenterà al pubblico il nuovo sito internet dell’ANPI Verzuolo - Valle Varaita.

Il sito conterrà testimonianze dei parenti dei partigiani, raccolte dagli studenti delle terze classi della Scuola Secondaria di I grado (scuole medie) dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, fotografie e documenti storici della Resistenza nelle valli.

Inoltre, verrà inaugurata la mostra con la premiazione degli elaborati delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado (medie) sul tema “Un manifesto per il 25 Aprile 2025”.