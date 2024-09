Camion frigo esce di strada sulla provinciale 7 a Pollenzo: strada chiusa e traffico in tilt

Dopo l'incidente avvenuto oggi 12 settembre, poco dopo le 13, con un autoarticolato frigo uscito fuori strada sulla strada provinciale 7 nel Comune di Bra tra Cherasco e Pollenzo, sono in corso le manovre per il recupero del mezzo.

La strada è stata chiusa, con inevitabili e pesantissimi disagi al traffico in tutta la zona, come si evince da Google Maps.

Sul posto stanno operando i carabinieri e la polizia locale di Bra, oltre ai tecnici della Provincia e a due gru specializzate nel recupero di mezzi di grandi dimensioni.

L'incidente, lo ricordiamo, non ha coinvolto altri mezzi, così come l'autista non ha fortunatamente riportato conseguenze gravi.