Nuova stagione per il Val Tanaro Rugby: "Unisciti ai Cinghialotti!"

La nuova stagione del Val Tanaro Rugby è alle porte e i giovani rugbisti, noti come i “Cinghialotti”, sono pronti a tornare in campo con entusiasmo e determinazione.

Gli allenamenti per i ragazzi dai 6 ai 15 anni si terranno il mercoledì a Mondovì presso il campo in via Molino del Borgato e il venerdì a Farigliano presso gli impianti sportivi in località San Cassiano 75, dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

La stagione è iniziata con il classico ritiro pre-stagionale, svoltosi a Pamparato nei giorni 5 e 6 settembre. E’ stato un momento fondamentale per riprendere gli allenamenti e rafforzare il gruppo, già ben affiatato ma sempre pronto ad accogliere nuovi membri.

Quest’anno, il Val Tanaro Rugby schiererà quattro categorie Under: Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14.

Se sei curioso di provare questo splendido sport, vieni a trovarci! Il rugby è un’attività che non solo sviluppa le capacità fisiche, ma anche il senso di squadra e la resilienza. Non importa se sei un principiante o hai già esperienza, il Val Tanaro Rugby ti aspetta a braccia aperte per condividere la passione per il rugby e vivere insieme momenti indimenticabili.

Il rugby è uno sport di squadra che richiede forza fisica, coordinazione e disciplina. I ragazzi che parteciperanno agli allenamenti avranno l'opportunità di acquisire queste competenze, oltre a sviluppare le loro abilità sociali e di leadership. Inoltre, il rugby è uno sport inclusivo che accoglie giocatori "di tutte le forme e dimensioni".

Se sei interessato a far giocare i tuoi figli a questo sport, non esitare a portarli al campo di allenamento. L'esperienza di gioco con i loro coetanei sarà divertente ed educativa e il divertimento per i ragazzi e le ragazze è assicurato.