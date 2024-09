Temporale abbatte una pianta all'ospedale Carle: danni ad una cabina elettrica esterna

Il forte temporale che ieri, attorno alle 17, si è abbattuto su Cuneo, ha causato il crollo parziale di una grande pianta nell'area verde dell'ospedale Carle, a Confreria.

Purtroppo, la caduta ha danneggiato una cabina elettrica esterna, con la conseguenza che il nosocomio è rimasto improvvisamente senza corrente. Immediato l'intervento dei tecnici, che già nelle ore successive al temporale hanno ripristinato parzialmente la situazione.

Stamattina anche il direttore generale Livio Tranchida si è recato sul posto per un sopralluogo, evidenziando come la situazione sarà risolta nel corso della mattinata, almeno per quanto di competenza del nosocomio, trattandosi di un guasto che riguarda la rete e che deve essere quindi risolto dalla ditta proprietaria della cabina danneggiata.

“Ringraziamo i vigili del fuoco e la squadra operativa dell’Azienda per l’intervento veloce e risolutivo. L’attività ordinaria è già ripresa regolarmente”, ha commentato.