Lavori sulle strade provinciali: ecco tutte le novità per gli automobilisti

Per consentire la riasfaltatura della rotatoria nel Comune di Piasco tra le strade provinciali 1 e 8, dal prossimo lunedì 22 luglio e fino a fine lavori la Provincia di Cuneo ha disposto la chiusura del traffico della sp 1 nel tronco Piasco – Costigliole Saluzzo, alla progressiva chilometrica 1,800 nel Comune di Piasco. L’accesso all’abitato di Piasco e alla valle Varaita sarà garantito dalla sp 8 (Villanovetta – Piasco): i veicoli provenienti da Busca dovranno proseguire fino a Villanovetta, percorrendo la SP 589 in direzione Manta.



La chiusura al traffico verrà istituita a partire dalle ore 8 di lunedì 22 luglio fino alla conclusione dei lavori, eseguiti dalla ditta Sicas Asfalti, che avrà l’incarico di rifare la bitumatura di una serie di intersezioni a rotatoria nei comuni di Piasco, Scarnafigi, Lagnasco e Bene Vagienna, per un importo complessivo dei lavori di 554.000 euro.



Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate mediante gli appositi cartelli stradali.





Strada provinciale 283



“Con tante difficoltà e con tanta pazienza di amministratori e cittadini di Canosio e della valle Maira, portiamo a termine un intervento rispetto al quale ci eravamo impegnati ad inizio 2023. Stiamo cercando di farlo su tutto il territorio provinciale, pur in una fase in cui a nessuno pare più interessare il futuro delle Province”.



Con queste parole il presidente della Provincia Luca Robaldo commenta la conclusione, prevista entro questo fine settimana, dei lavori di asfaltatura in alta valle Maira lungo la strada provinciale 283, nel tratto Canosio-Preit, chiuso al transito (su fasce orarie) dallo scorso lunedì 15 luglio.

La chiusura al transito a tutti i veicoli in corrispondenza del cantiere ha previsto quattro fasce di chiusura –dalle 8,30 alle 10,20; dalle 10,30 alle 13; dalle 13,30 alle 15,20; dalle 15,30 alle 18 – e si è resa necessaria a causa della ristrettezza della sede viabile che non consente di operare in presenza di traffico veicolare. Le fasce orarie sono state concordate con le comunità locali per poter effettuare l’intervento in sicurezza sia per le maestranze (l’impresa appaltatrice La Passatore Costruzioni di Cuneo), sia per coloro che transitano, non essendoci percorsi alternativi.