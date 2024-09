Le soluzioni di Air Liquide per sostenere i suoi clienti nella decarbonizzazione

L’obiettivo della decarbonizzazione è ridurre drasticamente le emissioni di carbonio derivanti dalle attività umane. All’impegno assunto dagli Accordi di Parigi per mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5°C rispetto al livello pre-industriale, hanno fatto seguito progetti concreti di transizione energetica.

Con la sua capacità di innovazione, Air Liquide ha sviluppato soluzioni in grado di supportare le aziende nell’abbattere le proprie emissioni e rendere più sostenibili i propri processi. I comparti a cui guardano le tecnologie del Gruppo sono soprattutto le industrie e la mobilità.

Per quanto riguarda le industrie, Air Liquide ha sviluppato una tecnologia per catturare la CO₂ emessa in comparti difficili da decarbonizzare. Acciaierie, cementifici, vetrerie, raffinerie sono tutte industrie che prevedono una combustione alla base del processo produttivo, dunque l’emissione di anidride carbonica. La tecnologia proprietaria CryocapTM consente di estrarre CO₂ dal flusso emissivo, liquefarla per trasportarla sulle lunghe distanze e stoccarla in maniera permanente presso bacini appositi.

L’idrogeno è un altro elemento chiave per la decarbonizzazione individuato da Air Liquide. In quanto vettore di energia pulita, può alimentare diversi processi industriali e, contemporaneamente, contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti. Utilizzato in una cella a combustibile, infatti, si combina con l’ossigeno dell’aria producendo elettricità e rilasciando solo acqua. Dai camion agli aerei, passando per gli autobus, alcune sperimentazioni di trasporto a idrogeno sono già realtà. In questo senso, una delle sfide di Air Liquide è diffondere la tecnologia dell’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabile a partire dall’elettrolisi dell’acqua.

Infine, il Gruppo ha acquisito competenze in tutta la catena del valore del biometano, ricavato da scarti agricoli e biomasse. Partendo dalla produzione del biogas e dalla sua purificazione fino alla sua liquefazione per essere stoccato e distribuito, il biometano può essere impiegato come combustibile a basso tenore di carbonio per i trasporti pesanti.