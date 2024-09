Manassero e Saturnino nuovi coordinatori del circolo AVEC di Alba, Bra, Langhe e Roero

Stefania Manassero, insegnante della scuola dell’infanzia di Castagnito e Mario Gaspare Saturnino, insegnante dell’Istituto Professionale Cillario di Alba sono i nuovi coordinatori del circolo di AVEC-Alleanza Verde e Civica di Alba, Bra, Langhe e Roero.

Sono stati indicati all’unanimità nei giorni scorsi dall’assemblea di circolo riunita a Diano d’Alba nei locali di Cascina Bolichin.

AVEC – Alleanza Verde e Civica è un’associazione politica composta da reti di attivisti, esperti di sostenibilità, ricercatori, liste civiche, imprenditori, donne e uomini nelle istituzioni che si candida a guidare politicamente e facilitare con coraggio, competenza e visione una transizione ecologica e giusta in Italia.

Il circolo di Alba, il primo a costituirsi in Italia, aperto non solo agli iscritti ma anche ai simpatizzanti, annovera al suo interno diversi componenti degli organismi nazionali di AVEC: Fiona Bianco di Serralunga d’Alba, Roberto Cavallo e Maria Sole Galfrè di Alba, Alessandro Collo di Ceresole d’Alba fanno parte del comitato promotore. Lo stesso Cavallo e Stefano Alessandria di Roddi sono membri del comitato esecutico dell’associazione politica. Luis Cabasés, di Ceresole d’Alba, è il responsabile nazionale dell’organizzazione di AVEC.

L’assemblea, organizzata per riprendere l’attività dopo la pausa estiva, ha visto la presenza di numerosi amministratori dei comuni langaroli e roerini, eletti nella tornata elettorale amministrativa del giugno scorso in cui AVEC si presentava alle elezioni per la prima volta in Italia con un notevole successo.

In provincia di Cuneo, in diverse liste civiche, sono stati eletti 14 candidati su 18:



• Marco Chinazzo, sindaco a Gorzegno

• Caterina Pasini, vice sindaca ad Alba

• Roberto Cavallo, assessore all’Ambiente e all’Agricoltura ad Alba

• Mario Gaspare Saturnino, consigliere ad Alba

• Stefania Manassero, consigliera ad Alba

• Mattia Artusio, vicesindaco a Guarene

• Claudio Battaglino, assessore all’Ambiente, al Turismo e all’Agricoltura a Guarene

• Tiziana Gallina, assessore alle Poltiche sociali a Guarene

• Fiona Bianco, consigliera a Serralunga d’Alba, con delega all’Ambiente.

• Francesca Fenocchio, consigliera ad Albaretto Torre

• Marco Didier, consigliere a Rodello

• Michele Marengo, consigliere a Cerretto Langhe

• Luis Cabasés, consigliere a Ceresole d’Alba

Marco Chinazzo e Fiona Bianco inoltre sono anche candidati nella lista “La nuova Provincia” per le elezioni provinciali di Cuneo del 29 settembre prossimo.

Roberto Cavallo, nel suo intervento all’assemblea del circolo ha commentato il risultato straordinario di AVEC nelle città e nei paesi di Langa e Roero, sottolineando che la chiave del successo è stata “avere nomi credibili, che hanno voglia di impegnarsi, capaci di dialogo, di arrivare al cuore delle persone, capaci di interpretare la nostra voglia di futuro. Ora è il momento di consolidare il risultato incrementando la partecipazione alle attività di AVEC, portando al centro il tema della sostenibilità e dell’ambiente, come vero catalizzatore di un futuro in armonia tra esseri umani”.

“Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 – ha ricordato ancora Cavallo - AVEC si impegnerà nella campagna di tesseramento, nell’apertura di altri circoli, nell’attività di formazione con incontri tematici online a cui parteciperanno personaggi di spicco del mondo dell’ecologismo, del mondo delle imprese impegnate in attività di green economy, delle liste civiche che in Italia oggi, stanno diventando il vero motore della politica amministrativa delle nostre città e dei nostri paesi”.