Carlo III infrange il protocollo per amore dello sport: "Un abbraccio? Perché no"

(Adnkronos) - Un abbraccio allegro e semplice, ma totalmente inaspettato dal Re del Regno Unito dal momento che i reali britannici non si possono toccare, eccezion fatta per la classica stretta di mano. Eppure Carlo III ha deciso di rompere il protocollo e di concedersi un momento gioioso e divertente con la nazionale neozelandese femminile di rugby a 15.

Le 'Black Ferns' erano in visita a Buckingham Palace in occasione del loro match a Twickenham (Londra) contro le 'Red Roses', la nazionale inglese. Durante l'incontro la squadra ha regalato al Re una maglia con le firme di tutte le giocatrici, ha intonato per Carlo III un tipico canto maori, ha scattato le foto di rito.

Poi una di loro prova a chiedere al Re: "Vorremmo tutte un abbraccio, ma solo se per lei va bene". Carlo, disinvolto, risponde: "Un abbraccio? Perché no?". Le atlete non se lo fanno dire due volte e danno un caloroso abbraccio di gruppo al Re, che ride divertito.