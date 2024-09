Sport e salute per l'intera giornata al Parco della Resistenza con CuneoViveloSport [FOTO]

Dalle 10 di questa mattina di domenica 15 settembre al Parco della Resistenza di Cuneo è iniziata la giornata interamente dedicata allo sport e salute con la manifestazione CuneoViveloSport.

L’evento all’aria aperta organizzato dal Comune di Cuneo all’interno del progetto “Sportcity Day” è stato ideato e lanciato dalla Fondazione SportCity.

Una giornata, quindi, interamente dedicata allo sport in luoghi aperti e accessibili della città, all’insegna della sostenibilità ambientale. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, coinvolge quest’anno oltre cento città italiane, da Nord a Sud, promuovendo insieme lo sport come fattore di benessere, socialità e salute.







Alla manifestazione partecipano cinquanta associazioni sportive del territorio. Si potranno conoscere da vicino e provare gratuitamente le diverse discipline sportive che verranno illustrate, tra cui atletica, equitazione, pallavolo, basket (con un torneo di street basket), tennis, judo, ginnastica artistica e ritmica, con attività pensate per ragazzi e bambini.







L’obiettivo della manifestazione è avvicinare i cittadini alla pratica sportiva nelle aree urbane, anche attraverso il recupero di zone inutilizzate da destinare allo sport (parchi, piazze, aree verdi), migliorando la qualità di vita attraverso la promozione di stili di vita sani e ponendo l’accento sulla necessità di muoversi grazie ad attività capaci di divertire ed emozionare. Il progetto costituisce inoltre un momento di aggregazione e di valorizzazione della città, nonché un’occasione per far conoscere gli impianti sportivi locali e scoprire tutte le attività che si possono praticare indoor e outdoor.