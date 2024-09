Alba, coppia di coniugi investita all’incrocio tra corso Europa e via Pietro Ferrero

Potrebbe essere stato accecato dal sole, a quell’ora basso all’orizzonte e allineato perpendicolarmente alla direttrice stradale in modo tale da infastidire quanti guidano in direzione San Cassiano, e per questo aver visto solo all’ultimo quella coppia impegnata ad attraversare, il 70enne alla guida dell’autovettura che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre, ha travolto due coniugi, rispettivamente di 80 e 70 anni, sull’attraversamento pedonale presente all’incrocio tra corso Europa e via Pietro Ferrero ad Alba.

L’incidente è avvenuto tra le 18,30 e le 18,40. L’uomo alla guida si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono quindi giunti i sanitari del servizio di emergenza 118, insieme alla Polizia Locale albese, impegnata a prestare assistenza, nella regolazione della viabilità sul trafficato incrocio e quindi nei successivi rilievi.

Secondo le prime risultanze pare che l’auto procedesse comunque a velocità moderata, circostanza che ha probabilmente evitato peggiori conseguenze per la coppia di anziani, ricorsi alle cure del Dea di Verduno, dove sono stati portati con codici di gravità rispettivamente giallo e verde, in ragione delle contusioni subite agli arti inferiori.