"Genitori e figli": se ne parlerà a Saluzzo con il dottor Giuseppe Lavenia venerdì 20 settembre

L’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo nell’ambito della rassegna “Trame di Quartiere”, è lieto di invitare la cittadinanza alla conferenza “Genitori e Figli Connessi. Strumenti e Competenze per Crescere nel Mondo Digitale”, che si terrà venerdì 20 settembre alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Liceo Soleri Bertoni, presso il Quartiere.

L’evento, che rientra nel progetto “SoSTARE nel confronto. Pensiero critico, creativo e caring” finanziato dalla Fondazione CRC, vedrà la partecipazione del Dott. Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, noto per la sua esperienza nel campo delle dipendenze tecnologiche e del cyberbullismo.

Il tema della conferenza è di grande attualità: l’uso intensivo della tecnologia da parte di giovani e adulti rappresenta una sfida complessa per le famiglie e il mondo della scuola. Il Dott. Lavenia affronterà in modo approfondito i rischi legati a un uso eccessivo e non consapevole di smartphone, social media e internet, come le dipendenze tecnologiche e il fenomeno sempre più diffuso del cyberbullismo. Durante il suo intervento, il relatore offrirà una riflessione sulle modalità per utilizzare le tecnologie digitali in modo sicuro ed equilibrato, focalizzandosi sulla necessità di educare sia i ragazzi che i genitori a sviluppare un pensiero critico e responsabile.

Uno degli obiettivi principali dell’incontro sarà fornire strumenti concreti e suggerimenti pratici per aiutare genitori, insegnanti e studenti a muoversi con maggiore consapevolezza nel mondo digitale. Il Dott. Lavenia condividerà strategie per ridurre i rischi legati all’uso delle tecnologie, favorendo la creazione di un ambiente familiare e scolastico più sicuro e inclusivo. Il suo approccio mira a promuovere una cultura del benessere digitale, dove la tecnologia non sia vissuta come una minaccia, ma come un’opportunità di crescita, purché utilizzata in modo consapevole.

L’evento è aperto al pubblico e particolarmente rivolto a genitori, insegnanti, educatori e studenti, ma rappresenta un’occasione di interesse per chiunque voglia approfondire le problematiche e le opportunità legate alla crescente digitalizzazione della vita quotidiana. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questa importante iniziativa di sensibilizzazione e formazione.

L'evento è gratuito. I posti sono limitati; si consiglia la prenotazione da questo link: https://www.dipendenze.com/corso/genitori-e-figli-connessi-saluzzo