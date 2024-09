Ragazzi non vedenti provano l'emozione della barca a vela grazie ad Abacus onlus

Si è conclusa con un'esperienza in barca a vela la fase iniziale del progetto “Con te io vedo”, promossa dall'associazione Abacus onlus.

Dopo il successo del fine settimana in rifugio, organizzato in collaborazione con la UICIC di Cuneo (leggi qui), i volontari di Abacus, con la collaborazione dell'organizzazione ligure "Handarpermar"e hanno accompagnato un gruppo di ragazzi non vedenti in barca a vela.

"Raggiunta Imperia - spiegano - siamo saliti a bordo di Estrella: un cabinato di 16 metri e abbiamo iniziati il percorso. Cena a bordo (e lavaggio dei piatti), poi preparare le cuccette per dormire e essere pronti la mattina seguente a veleggiare verso Sanremo. Non era una giornata particolarmente ventosa, ma abbiamo avuto modo, grazie alle spiegazioni di Alberto, skipper non vedente che era al timone, di apprendere i rudimenti di questo sport".

I ragazzi hanno appreso i nomi delle vele e il modo di ascoltare il vento.

"Monica, Namori, Marco e Andrea si sono avvicendati al timone assistiti da Emanuela e Roberto, approfittando delle raffiche di vento per andare di bolina e cimentarsi in alcune virate. - proseguono da Abacus - Sabato sera, inutile dirlo, perlustrazione di Sanremo alla ricerca dell’Ariston con relativa foto ricordo. Domenica mattina altra esperienza forte: tutti sui tandem a pedalare per i 20 km che separano Sanremo da Imperia. Non sarà stato come la più famosa corsa ciclistica ma ci siamo sfidati a superarci in velocità sulla pista ciclabile".

Grande l'emozione dei ragazzi che hanno potuto provare uno sport nuovo per la prima volta, in un contesto unico che ha permesso loro di socializzare nella più totale serenità, scambiarsi opinioni e consigli, facendo nascere nuove amicizie.

Terminato il progetto ora l'associazione guarda a un nuovo percorso di inclusione con una serata per la degustazione del miele, poi la castagnata con il sogno di una una ciaspolata sulla neve.