Prima vola di "vita in rifugio" per un gruppo di ragazzi non vedenti grazie ad ABACUS onlus

Un'esperienza nuova e unica per alcuni ragazzi non vedenti che hanno trascorso un intenso fine settimana al rifugio Migliorero in valle Stura, grazie all'impegno dell'associazione ABACUS Onlus, in collaborazione con la UICIC di Cuneo.

"Siamo partiti sabato in mattinata e abbiamo raggiunto nel pomeriggio, superando un dislivello di 500 metri, il rifugio dove abbiamo pernottato.- spiegano dall'ABACUS Onlus - Per i ragazzi è stata una 'prima volta' di vita in rifugio, ciascuno di loro aveva un accompagnatore dedicato, mentre per la serata alcuni amici musicisti hanno suonato un repertorio anni sessanta. La domenica mattina, dopo colazione abbiamo giocato a carte in riva al lago inferiore di Ischiator e nel primo pomeriggio abbiamo fatto ritorno alle macchine".

Una grande emozione per i ragazzi, ma anche per gli accompagnatori che hanno avuto modo di conoscerli.