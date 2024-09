Per la Cuneo Granda Volley allenamento congiunto a Costa Volpino

Continua il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato per la Cuneo Granda Volley.

In particolare il weekend appena trascorso è stato ricco di impegni e trasferte: ieri, domenica 15 settembre, è stato il turno di Costa Volpino.

Infatti le ragazze di Pintus sono state ospiti della Pallavolo CBL per un allenamento congiunto, dopo quello già svolto ieri con Pinerolo.

“Alla fine di una due giorni di viaggi e trasferte è impossibile fare un bilancio senza prendere in considerazione tutti i fattori, anche quelli che rischiano di diventare alibi se non osservati dalla giusta angolazione. Ovviamente non siamo contenti di quanto espresso in campo oggi, per cui mi assumo tutta la responsabilità. C’è di buono che ci stiamo preparando anche a momenti difficili. Inoltre dobbiamo ricordarci di non avere fretta, dato che per costruire una base solida ed avere continuità ci vuole tempo. Purtroppo per la distanza di oggi non c’erano tanti dei nostri tifosi, ma sono sicuro che con loro avremo sempre una spinta in più. Adesso cominceremo un nuovo periodo con diversi tornei per prepararci all’inizio del campionato”. Queste le parole di coach Pintus al termine dell’allenamento congiunto di Costa Volpino.