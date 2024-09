A Cuneo la parata-spettacolo del gruppo "Giovani Wannabe"

«La città desiderata» è il titolo della performance teatrale che sarà presentata al pubblico venerdì 27 settembre dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo teatrale di Giovani Wannabe, progetto che da coinvolge circa 80 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cuneo tra i 16 e i 18 anni con l'obiettivo di ripensare Cuneo in nuove direzioni under 19. Dopo i due “Book&Dj” ad aprile e maggio nella Biblioteca 0-18 e i “GW Days” organizzati al NUoVO nell’ultimo weekend di maggio, questo sarà l’ultimo evento di restituzione pubblica del lavoro portato avanti dai giovani partecipanti nell’ultimo anno.



Si partirà alle 17 dalla piazzetta del teatro Toselli, per percorrere insieme tutto il centro storico spostandosi di via in via e di piazza in piazza in un percorso collettivo e condiviso in cinque tappe. Ognuna di queste sarà dedicata ad un aspetto della città: si partirà dalla città «delle stelle» e si arriverà a quella «delle persone» passando dalle città «dell’ascolto», «dello sguardo» e «della ragione». I giovani attori, che nei mesi scorsi hanno lavorato con la compagnia Il Melarancio alla costruzione di un racconto condiviso legato alla scoperta della propria città, inviteranno con un coinvolgimento immersivo il pubblico a osservare la città con uno sguardo diverso, ricercare spazi comuni di condivisione e esercitare l’immaginazione e il desiderio. Ad animare con la sua musica gli spostamenti da una «città» all'altra sarà la street band Prismabanda. L'evento è a partecipazione libera senza necessità di prenotazione.



«Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del discorso è segreto. Le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra», scrive Italo Calvino. Per i giovani del progetto la città è stata la scoperta di un insieme di tante cose - memoria, passioni, segni, linguaggi -, un luogo di scambio non soltanto di merci, ma anche di parole, sogni, ricordi. «È stato scoprire che ciò che vediamo e viviamo è il desiderio di ieri che si è trasformato in realtà, ma crediamo che, al tempo stesso, sia il desiderio del nostro presente e del nostro futuro», hanno commentato i Giovani Wannabe cuneesi.



Per informazioni sul progetto è possibile visitare il sito www.giovaniwannabe.it. Per tutte le novità del progetto si consiglia di seguire l'account Instagram @giovani_wannabe.



Capofila del progetto Giovani Wannabe, realizzato grazie al contributo della Fondazione Crc all'interno del bando Giardino delle Idee è l'associazione noau | officina culturale, insieme a Comune di Cuneo, Compagnia Il Melarancio, Cooperativa Emmanuele, Cooperativa Momo, Seven Stars Moovement, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, ITC Bonelli, Eclectica+.