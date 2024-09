Da tutta Italia a Cuneo per partecipare al concorso fotografico in memoria di Luca Borgoni [FOTO e VIDEO]

Sabato 14 settembre sono arrivati in tanti e da diverse parti del nord Italia i finalisti della sesta edizione del concorso fotografico dedicato a Luca Borgoni: giovane alpinista cuneese che perse la vita sul Cervino l’8 luglio del 2017 a soli 22 anni. Ad attenderli, presso il Centro Incontri, gentilmente concesso dalla Fondazione CRC, il presidente dell’Associazione Territori sostenitore dell’iniziativa, l’Assessore Alessandro Spedale e l’Assessora Cristina Clerico del Comune Cuneo e la famiglia di Luca ideatrice del progetto.

I fotografi, professionisti e non, sono giunti da Firenze, Erba, Sondrio, Milano, Saint Vincent, Torino e naturalmente, dalla provincia di Cuneo. Chi non ha potuto raggiungere la città, per la premiazione, si è collegato alla diretta su Instagram: piattaforma utilizzata per promuovere il concorso, invitare i concorrenti, comunicare con loro e, naturalmente, ottenere le immagini ed i Reels in gara.

Le foto ed i brevi video dovevano catturare la bellezza delle montagne in diversi momenti dell'anno e della giornata ed essere affiancate, nel commento, dal hashtag #portamilassù2024.

I finalisti sono stati accolti dall’abbraccio commosso e sincero di @profcri (mamma di Luca). Come per magia una conoscenza virtuale si è trasformata in reale ed il nickname (soprannome utilizzato sul social media) è diventato persona fisica.

La cerimonia è iniziata con un’esperienza sensoriale completa, grazie alla fusione di immagini, musica e parole tratte dal libro PORTAMI LASSU’ scritto da Cristina Giordana e dedicato a Luca. L’arpista Valentina Meinero e la voce espressiva di Giovanni Pappagallo hanno contribuito a rendere l’atmosfera particolarmente suggestiva.

Ad ogni finalista è stato consegnato un fotolibro contenente gli scatti selezionati e, a conclusione dell’evento, sono stati assegnati i premi grazie alla grande generosità dei numerosi sponsors: il Rifugio Teodulo a 3317 m, nel comprensorio sciistico di Breuil Cervinia, More News, il Salewa Store Cuneo, Ferraz Viaggi di Busca, la storica Pasticceria Arione, l’associazione Rebecca94 di Firenze, il Torii Ristorante di Cuneo, la Cantina Manfredi di Farigliano, la trattoria del Castello di Montemale, il Caffè Piazza e la Cartoleria Calcagno di Cuneo.

Il primo classificato della sezione Reel è stato @garrou_luca grazie ad un video mozzafiato con un testo letto da Benigni che invita a cercare la felicità che è data a tutti noi in dote, ma essendo un dono tanto grande lo abbiamo nascosto così bene che non ricordiamo più dove lo abbiamo messo.

Nella sezione foto lo scatto vincitore, individuato da una giuria qualificata che include il fotografo Luca Borsotto, è stato quello di @matte_at_the_top. L’immagine rappresenta al meglio il concetto del portami lassù grazie alle linee dello spartiacque che guidano lo sguardo verso l’alto, ottima l’inquadratura ed interessante la luce. La figura umana sulla cima è davvero un nulla rispetto all’immensità del panorama. All’interpretazione del titolo del concorso, che ben riassume il libro, è stato dato, come in tutte le edizioni precedenti, un peso maggiore rispetto al perfezionismo tecnico.

La classifica è proseguita con:

@davidelanzaph secondo classificato

@enricomartinoph terzo classificato

@flaviobruno.78 quarto classificato

@daniela taliano quinta classificata

@luca.ruggi sesto classificato

@gabriele.corbellini settimo classificato

@galet93 ottavo classificato

@ne.ro14 nono classificato

@rosella_junod decima classificata

L’evento si è concluso con un buffet che ha permesso, ai presenti, di confrontarsi circa la passione per la montagna e l'arte fotografica con la promessa di seguirsi almeno su Instagram e, perché no, anche nella vita con un incontro futuro.