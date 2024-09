La Città di Mondovì protagonista a “Bra’s” con uno spazio promozionale dedicato a “GINITALY”

La Città di Mondovì, con l'associazione "On Stage", annuncia l’evento di punta del 2025, il GINITALY, il Festival Italiano dedicato al GIN e all’eclettico mondo che lo circonda. Una grande esposizione immersiva e diffusa di gusto e conoscenza nel mondo del distillato per eccellenza, da assaporare nel centro storico della capitale Langhe Monregalesi.

Un’occasione imperdibile di incontro tra i produttori e gli amanti del Gin in cui non solo poterlo gustare e acquistare, ma dove poterne scoprire storia, tendenze e curiosità avvolti nella ricchezza artistica della città del Moro che, per l’occasione, svelerà le proprie bellezze aprendo le porte dei suoi scrigni naturali, architettonici e culturali.

Perché Mondovì? L’antico nome latino di Mondovì, mons vici che indica il monte di Vico, fa subito intuire il legame con la montagna e perché sia stata scelta questa città ai piedi delle Alpi battute dai venti marini come location ideale per celebrare i distillati di ginepro.

Sui monti che abbracciano Mondovì in un ecosistema unico, ricchissimo di specie animali e vegetali e caratterizzato da una biodiversità elevatissima le piante di Ginepro crescono spontanee e abbondanti sulle pendici rocciose in terreni talora appena sufficienti per mettere piccole radici e, nonostante debbano combattere duramente per sopravvivere, sviluppano caratteristiche uniche di profumo e colore, un concentrato di oli essenziali unici e straordinari grazie all’influenza del vicino Mar Mediterraneo.

GINITALY, promosso e organizzato, dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “On Stage”, vivrà la sua preview ufficiale il prossimo 9-10 novembre 2024 in concomitanza con la festa di San Martino e l’evento “Cavoli Tuoi”, previsto proprio il 10 novembre in Piazza Maggiore, in attesa della prima grandiosa edizione, in programma il 31 maggio e 1-2 giugno 2025.

Un evento che guarda all’eccellenza che farà la prima apparizione in seno a“BRA’S”, il festival della Salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, in scena da giovedì 19 a domenica 22 settembre nella città della Zizzola.

All’interno del padiglione della Piazza delle Eccellenze, allestita in piazza XX Settembre, GINITALY si racconterà promuovendo al contempo l’offerta gastronomica, turistica e culturale del Monregalese, attraverso imperdibili degustazioni e mescite ideate dal main partner del festival, Bordiga, la storica distilleria piemontese, produttrice di Gin dal 1888.

"Sarà una bellissima occasione di narrazione territoriale in uno scenario unico come il festival “Bra’s” - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno, che aggiungono - "Presentare GINITALY in un contesto similare significa posizionare e promuovere al meglio un intero territorio, per un evento che quest’anno si amalgama con la tradizione di Cavoli Tuoi a testimonianza di una comunità coesa che collabora in maniera sinergica per valorizzare Mondovì, i suoi prodotti e le sue unicità enogastronomiche e culturali. Grazie, dunque, all’Amministrazione comunale di Bra e all’Ascom Bra per l’ospitalità. Siamo sicuri che fin da questa prima edizione GINITALY saprà intercettare pubblico e visitatori".