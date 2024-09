Confcommercio Cuneo incontra l’assessore regionale Marco Gallo. Il presidente Chiapella: “Illustrate le necessità di intervento a sostegno delle piccole e medie imprese”

Giunta e Consiglio Direttivo di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo insieme al presidente Luca Chiapella hanno incontrato Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo e Promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000), Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura, presente il Segretario Generale Marco Manfrinato. Il presidente Chiapella ha illustrato all’assessore le necessità di intervento a sostegno di Commercio, Turismo, Servizi, Terziario di mercato e Professioni, in particolare nelle vallate a rischio desertificazione. È stata sottolineata la necessità di continuare a sostenere e potenziare i Gal (Gruppi di Azione Locali), come fondamentale strumento di sostegno e crescita delle imprese che operano tra molte difficoltà nelle Terre Alte. E poi l’outdoor, con le ciclabili in alta quota come la Via del Sale, la Strada dei Cannoni, la Ciclovia del Duca, costituisce un volano turistico fondamentale per le nostre vallate, esempi virtuosi, spunto per creare nuovi percorsi da promuovere nel nostro Territorio “Occorre uno strumento – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che permetta una forma di cofinanziamento sulle locazioni di immobili in aree marginali e di montagna a rischio desertificazione, contrastando il “caro affitto” che impedisce la sopravvivenza di molte realtà commerciali”. Si è sottolineata la necessità di una revisione complessiva della legge regionale sul commercio, datata ed obsoleta, magari come “testo unico”, che sia in grado di integrare il commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, definendo i Distretti del Commercio quali attori strumentali della programmazione commerciale. Sono state affrontate anche le tematiche relative al “Sistema Neve”, per il quale l’assessore è impegnato sul potenziamento degli impianti di innevamento artificiale, oltre che sui parchi, per uno sviluppo sostenibile. Si è accennato anche al problema del crollo dei valori immobiliari e sull’opportunità di fare sistema tra assessorati. “Si è trattato di un incontro molto positivo – conclude Luca Chiapella – nel corso del quale abbiamo rappresentato all’assessore Gallo le necessità del Terziario di Mercato e la disponibilità della nostra Organizzazione a collaborare nell’azione complessiva della Regione Piemonte”.