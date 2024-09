Non ha coinvolto altri mezzi l’incidente che poco dopo le ore 8.30 di oggi, mercoledì 18 settembre, ha visto la vettura guidata da una giovane finire fuori strada nel tratto della Provinciale 206 che collega Bene Vagienna a Sant’Albano Stura, in territorio di Bene Vagienna. In soccorso della ragazza, che fortunatamente è uscita dall’auto praticamente illesa, sono interventi i sanitari del Servizio Regionale di Emergenza 118 e i Vigili del Fuoco.