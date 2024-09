Volley A2/F - Il DG della Bam Mondovì Pier Domenico Ravera indica la strada: "Solo insieme si cresce" (VIDEO)

E' forse "l'acquisto" più importante per la nuova Bam Mondovì Volley, dal peso di un opposto da nazionale! Parliamo e non esageriamo di Pier Domenico Ravera, il top manager con la passione per la pallavolo. Una passione che in questi anni l'ha tenuto vicino al Puma, entrando a far parte del suo direttivo, ma che da questa stagione riveste un ruolo strategico nell'organigramma della famiglia del Mondovì Volley.

Una presenza preziosa e che porterà, anzi sta già portando, tutta la sua competenza in ambito organizzativo. Un know out di primordine a disposizione del Puma. Tra una moltitudine di impegni lavorativi, tra un aereo e l'altro su e giù in giro per l'Europa, Pier Domenico Ravera sta dedicando tempo ed energie per far crescere quel "gioiellino" rappresentato dal movimento del volley femminile monregalese.

Insieme al presidente Mario Bovetti, anche lui preziosamente in prima linea per garantire continuità e benefit, Ravera ha iniziato un percorso i cui frutti più succosi e dolci si vedranno probabilmente solo nel medio e lungo termine. Nel frattempo c'è da affrontare un campionato che si preannuncia difficile, anche solo per l'alto livello tecnico delle avversarie. Ieri, intanto, è partita la campagna abbonamenti e per la Bam Mondovì diventa ora più che mai importante sottolineare l'importanza dell'apporto del pubblico monregalese.

Un apporto che non riguarda solo ed esclusivamente la presenza degli appassionati sui gradoni del PalaManera durante le partite casalinghe, ma che coinvolge tutta la macchina organizzativa che c'è dietro una società consolidata come la Bam Mondovì Volley. Un sodalizio che dispone di un importante settore giovanile (MonVi).

I microfoni di Targatocn.it hanno raggiunto Pier Domenico Ravera, per una intervista a 360° con il nuovo direttore generale del Puma. Oltre l'invito a fare gioco di squadra, il DG ha voluto rivolgere un grazie speciale all'attuale vice presidente Paolo Borello, considerato la vera anima del Mondovì Volley: