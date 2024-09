A Vicoforte arriva il firewalking

La camminata sui carboni ardenti, o firewalking, è un rituale che in Asia è praticato da più di tremila anni, in occasione di eventi religiosi e come cerimonia per celebrare coraggio e forza interiore. Da molti anni è approdata anche in Occidente, proposta come esperienza di crescita personale.

L’affascinante esperienza di camminare sul fuoco è una grande opportunità per trasformare la propria vita. Rendendo possibile ciò che comunemente appare impossibile, permette di sciogliere i condizionamenti e le paure che impediscono di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nella vita.

L’organizzatrice dell’evento è la dottoressa Cristiana Belluomini, psicologa e psicoterapeuta, che spiega le motivazioni che l’hanno condotta a portare il firewalking nel monregalese. Questo il suo racconto:

“Nell’ormai lontano 2012, all’interno di un corso di crescita personale condotto da Roberto Re, mi trovai di fronte ad una sfida che non avevo mai messo in conto di affrontare nella mia vita: la camminata sui carboni ardenti.

La mia reazione immediata fu di paura pura e un’immensa voglia di fuggire. Nonostante questa reazione istintiva, poi pensai invece che avrei potuto avvicinare quell’esperienza rimanendone un po’ ai margini, con l’occhio critico del professionista intenzionato a capire sempre più a fondo il funzionamento della mente, i suoi limiti e le sue potenzialità.

Così mi resi disponibile a seguire tutta la necessaria preparazione mentale che precedeva il rito. Il formatore ci aveva consigliato di non decidere con la mente razionale, ma di effettuare tutta la preparazione e “solo in un secondo tempo” prendere la decisione facendosi guidare dalla parte più profonda.

Usciti dalla sala, trovammo un immenso falò che illuminava l’atmosfera uggiosa e umida di quella sera di novembre. Davanti a noi c’era un tappeto di 6 metri su cui venivano scaricati i tizzoni incandescenti appena prelevati dal fuoco…

L’emozione di allora e l’insegnamento che mi diede quell’esperienza (quella che il dr Giorgio Nardone definirebbe un’esperienza emozionale correttiva, un’esperienza interiore ricca di significato e portatrice di cambiamento) sono rimasti presenti in me e ancora oggi rappresentano un potente stimolo per superare “i carboni ardenti” che la vita purtroppo ci presenta.

Concludo con le belle parole di Haruki Murakami: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”.

La camminata sui carboni ardenti verrà effettuata sabato 19 ottobre presso l’Accademia di Tara, a Vicoforte, e sarà guidata da Luca Vallo, conduttore di molti corsi di Firewalking. L’evento sarà aperto esclusivamente agli iscritti.

Prima dell’evento si terrà un incontro gratuito, aperto a tutti, in cui il conduttore Luca Vallo e la dottoressa Cristiana Belluomini presenteranno l’evento e saranno a disposizione per rispondere ad ogni dubbio e curiosità.

La serata di presentazione sarà effettuata a Mondovì Giovedì 10 ottobre h. 20,30; la sede esatta verrà comunicata in seguito perché sarà individuata in base alla numerosità dei partecipanti, motivo per cui, pur essendo la serata gratuita, è richiesta la prenotazione (per info e prenotazioni, contattare Elena: 340 2991181).