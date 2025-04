Cuneo: le Farmacie Comunali cercano un collaboratore

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «farmacista collaboratore» a tempo pieno e indeterminato presso le Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l..

Il concorso prevede due prove, una scritta e una orale. Il trattamento economico per il posto messo a concorso è fissato in circa 25mila euro lordi a titolo di stipendio iniziale annuo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o da norme contrattuali. Tra i requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio o nuovo ordinamento), oltre all’abilitazione alla professione e all’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.