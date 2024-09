Piasco, evento di sport e solidarietà con skate, roller e monopattini in piazza Biandrate

L’Amministrazione comunale di Piasco in collaborazione con la Polisportiva Piaschese, organizza per sabato 21 settembre un singolare evento in cui si abbinano sport e solidarietà.

Dalle ore 18 alle 22 piazza Biandrate si colorerà di percorsi adatti sia ai principianti che ai già esperti e grazie ai consigli di sportivi tutti potranno cimentarsi su skate, roller e monopattini.

Gli skater più abili potranno cimentarsi in un autentico “Game of skate” e verranno premiati con gadget i più audaci.

Si potranno usare roller messi a disposizione dalla organizzazione.

Cena al sacco o possibilità di hamburger, patatine e bibita a 10 euro.

Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà destinato alla Polisportiva locale per offrire corsi sportivi a ragazzi di famiglie in difficoltà economica.