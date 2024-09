Manta partecipa a "Puliamo il Mondo" attraverso un impegno concreto per l’ambiente

Anche a Manta, è tra i 1300 Comuni italiani coinvolti, domani, sabato 21 settembre, in “Puliamo il mondo”, un’iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente e considerata il più grande appuntamento di volontariato ambientale.

L’obiettivo principale è sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente.

Ogni anno, nel mese di settembre, circa 400 mila volontari in tutta Italia si riuniscono per ripulire le aree urbane e rurali invase dai rifiuti. Anche a Manta, il ritrovo è previsto per le ore 9 in piazza del Popolo.

L’invito è esteso a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, che saranno accompagnati da amministratori comunali e volontari per le vie del paese.

L’amministrazione locale, con il supporto di Legambiente, ha ricevuto i kit necessari per la pulizia, che comprendono guanti, pinze e sacchi.

Questa iniziativa non è solo un’occasione per mantenere il territorio pulito, ma anche un’opportunità educativa, volta a incoraggiare il senso civico e promuovere comportamenti più consapevoli verso la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti.