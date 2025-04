Lutto a Piasco per la scomparsa di Matteo Fraire, tra i soci fondatori della Ferramenta Costamagna

Lutto a Piasco per la scomparsa di Matteo Fraire, 81 anni, venuto a mancare ieri, martedì 22 aprile nella sua abitazione, in seguito ad un mare incurabile che lo affliggeva da tre anni. Figura molto conosciuta e stimata in paese, Fraire fu, insieme ai soci Pierandrea Costamagna, Costanzo Rovera (mancato qualche tempo fa), tra i fondatori della Ferramenta Costamagna, aperta nel 1980 e diventata uno dei punti di riferimento del territorio.

L’attività oggi continua grazie al figlio Flavio, (consigliere comunale), e al socio Alessandro Rovera. “Era una persona molto attiva in paese, in Parrocchia e anche in ambito sociale – ricorda il figlio Flavio –. Amava la montagna ed era stato presidente della Polisportiva Piaschese negli anni ’70. Aveva creato l’‘Olimpia ragazzi', una sorta di giochi olimpici dedicati ai giovani del paese. Per anni si è dedicato al volontariato, insieme ad altri genitori, era un po' il factotum della colonia “Castelponte” a Pontechianale, dove si trova la casa alpina per i ragazzi e le ragazze di Piasco”.

Lascia la moglie Angela, i figli Flavio con Barbara e Roberta con Gianni, i nipoti Marco, Eleonora con Marco, Francesca, Massimiliano, insieme a cognati, cognate, cugini e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 23 aprile, alle 20 nella Parrocchia di Piasco. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 24 aprile, alle 15 nella stessa chiesa, con partenza alle 14,45 dall’abitazione di via Silvio Pellico 24. La salma sarà tumulata nel Cimitero di Piasco.