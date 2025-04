Cuneo: modifiche alla viabilità per la posa della nuova rete gas in via Crocetta

In occasione dei lavori per il completamento della nuova rete gas in via Crocetta a Cuneo, verranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.

A partire da lunedì 28 aprile e fino al completamento previsto per mercoledì 30 - salvo problematiche riscontrate in corso d’opera - sarà istituito il senso unico alternato in corso Francia nel tratto adiacente a via Crocetta.

La viabilità sarà regolamentata attraverso un semaforo per uso cantiere. In via Crocetta, lungo il tratto compreso tra via Achille Grandi/via Federico Mistral e corso Francia, sarà autorizzata e regolamentata la chiusura al transito veicolare sulla corsia di marcia da Borgo San Dalmazzo verso corso Francia (in orario di lavoro).

La gestione del traffico sarà garantita da segnaletica stradale e, ove necessario, dall’intervento di movieri.