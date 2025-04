Rocca Cigliè accoglie due nuove nascite: non succedeva da dieci anni

Grande gioia nella comunità di Rocca Cigliè che ha accolto con emozione la nascita di due bambine, Beatrice Manfredi e Cecilia Spinello.

Dopo un decennio in cui non si erano registrate nuove nascite nei registri comunali, il paese accoglie con gioia questo evento che rappresenta un segno di speranza, fiducia e rinascita per il nostro territorio. Nel mese di marzo, infatti, sono arrivati due fiocchi rosa, portando gioia e felicità a tutta la comunità.

"La nascita di Beatrice e Cecilia porta con sé un forte messaggio di continuità e di futuro per la nostra comunità, testimoniando la vitalità delle giovani famiglie che scelgono di vivere e crescere i propri figli nel nostro comune - dice il sindaco, Luigi Ferrua -. Questo momento di gioia collettiva rinnova l'impegno di tutti nel rendere il nostro paese sempre più accogliente per le nuove generazioni. La loro presenza è un simbolo di speranza e di rinnovamento, ricordandoci l'importanza di investire nelle famiglie e nei servizi che possano supportarle nella crescita dei loro bambini.

Un particolare augurio va alla consigliera comunale Erica Revelli, mamma della piccola Cecilia, che con il suo impegno per la comunità rappresenta un esempio di dedizione e amore per il territorio. La sua esperienza come madre e amministratrice rafforza il legame tra le istituzioni e le famiglie, sottolineando quanto sia fondamentale lavorare insieme per il benessere della nostra comunità".

L'Amministrazione comunale e l'intera cittadinanza esprimono i più sentiti auguri ai neo-genitori e alle loro famiglie, condividendo la felicità per questo straordinario evento. La nascita di Beatrice e Cecilia è una luce di speranza per il futuro del nostro paese, un segnale positivo che ci invita a guardare avanti con ottimismo e fiducia. Che possano crescere in un ambiente ricco di valori, tradizioni e solidarietà, contribuendo un domani a mantenere vivo lo spirito della nostra amata Rocca Cigliè.

Con l'auspicio che queste nuove vite possano crescere in un ambiente sereno e ricco di opportunità, Rocca Cigliè si stringe attorno alle famiglie Manfredi – Ventura e Spinello – Revelli in questo momento speciale, dando il più caloroso benvenuto a Beatrice e Cecilia.