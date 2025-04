Lutto per Papa Francesco: un registro di firme aperto in Prefettura

Durante il periodo di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, dichiarato per cinque giorni dal 22 aprile sino al giorno del funerale, è stata disposta presso la Prefettura di Cuneo, in via Roma 3, l'apertura di un registro di firme per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio, posizionato all'ingresso della Prefettura.