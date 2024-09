Tornare a scuola vale doppio sostenendo un bambino a distanza con Weworld

Per il mondo occidentale, il mese di settembre segna tradizionalmente il ritorno sui banchi di scuola ed una stimolante nuova avventura per gli studenti. In queste realtà, l'istruzione è considerata un servizio basilare ed accessibile a tutti - erogato dallo stato o dalle scuole private - funzionale alla didattica ed allo sviluppo psico-fisico delle future generazioni. Tuttavia, in molte altre parti del mondo, ancora non è così. L'accesso all'istruzione rimane un lusso per pochi individui ed - anche in questi casi privilegiati – persistono altre difficoltà quotidiane al di fuori del contesto scolastico, legate alle condizioni di povertà, accesso ai servizi sanitari di base e le potenziali minacce di emarginazione del tessuto sociale in cui vivono ancora tanti bambini nel mondo. Le crisi umanitarie, i conflitti armati, le catastrofi naturali e la povertà estrema sono solo alcune delle barriere che impediscono ai bambini di accedere all'istruzione.

La scuola invece rappresenta non solo un diritto, ma una necessità fondamentale per costruirsi un futuro, poter fare delle scelte e crearsi un’aspettativa di vita migliore. La scuola è il primo passo sociale per imparare ed avere l'opportunità di decidere cosa fare della propria vita, aprendo le porte a tante possibilità che altrimenti rimarrebbero inaccessibili. Nei contesti più poveri e nelle comunità in situazioni di emergenza, ogni giorno trascorso in aula è - per un bambino o una bambina - un passo in avanti verso la realizzazione dei propri sogni ed il superamento delle avversità quotidiane.

Per costruire un mondo più equo e coeso, anche un piccolo gesto può fare la differenza: ciò è possibile sostenendo ed aiutando concretamente le future generazioni. Ecco perché questo settembre, la scuola può diventare un mezzo ed un tema omnicomprensivo per includere tutti, anche chi è in difficoltà ed è ai margini del mondo. Una società più inclusiva in cui tutti - in particolare bambini e donne - abbiano uguali opportunità e diritti, accesso alle risorse, alla salute, ed alla possibilità di scegliere un lavoro degno. Una serie di traguardi che partono e presuppongono la possibilità di avere un’istruzione e di accedere a scuola. I programmi di sostegno a distanza - come ad esempio quelli di WeWorld - aiutano le persone a superare quest’emergenza, garantendo ai sostenuti una vita degna, fatta di opportunità e scelte future, gestendo programmi di sviluppo umano ed economico in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L'educazione non solo fornisce conoscenze e competenze fondamentali, ma offre anche un senso di normalità e stabilità durante periodi di turbolenza. Inoltre, l'istruzione è un potente strumento per rompere il ciclo della povertà e costruire un futuro migliore per sé stessi e le proprie comunità.

Il programma di sostegno a distanza di Weworld

WeWorld è un'organizzazione italiana non governativa che lavora instancabilmente per garantire l'accesso all'istruzione di qualità per i bambini e le bambine in situazioni di disagio. Il loro programma di sostegno a distanza è progettato per aiutarli ad iniziare (o continuare) la loro educazione anche nei contesti più difficili. In questo modo, è possibile riportare al centro dell’attenzione tanti bambini e bambine in età scolare e prescolare che, in assenza di un sostegno non avrebbero un futuro garantito. I programmi di sostegno a distanza di WeWorld sono attivi in paesi come Benin, Kenya, Tanzania e Cambogia. Attraverso una donazione regolare, è possibile concentrarsi su diverse aree chiave, garantendo che i bambini possano ricevere un'istruzione completa e di qualità. In particolare, assicura:

ACCESSO ALLE RISORSE EDUCATIVE : Fornire materiali scolastici, libri e uniformi.

: Fornire materiali scolastici, libri e uniformi. SUPPORTO PSICOSOCIALE : Offrire consulenza e supporto emotivo per aiutare i bambini ad affrontare traumi e stress.

: Offrire consulenza e supporto emotivo per aiutare i bambini ad affrontare traumi e stress. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI : Assicurare che gli insegnanti siano adeguatamente formati per rispondere alle esigenze specifiche dei bambini in situazioni di crisi.

: Assicurare che gli insegnanti siano adeguatamente formati per rispondere alle esigenze specifiche dei bambini in situazioni di crisi. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ : Lavorare con le comunità locali per creare un ambiente sicuro e favorevole all'apprendimento.

Contribuire i modo alternativo al sostegno a distanza di Weworld

Come spiegato, partecipare al programma di sostegno a distanza di WeWorld è un modo tangibile per fare la differenza nella vita di un bambino o di una bambina. Grazie ad un contributo mensile, puoi garantire al sostenuto/a tutto il necessario per frequentare la scuola ed avere un futuro fatto di scelte e non vincoli. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, aiuta a finanziare i vari aspetti dei programmi educativi di WeWorld, dai materiali scolastici alla formazione degli insegnanti etc... Se invece hai tempo e competenze da offrire, considera di diventare un volontario. Che tu sia un insegnante, un consulente o semplicemente qualcuno con il desiderio di aiutare il prossimo, ci sono molte opportunità per fare la differenza sul campo ma anche da remoto.

Il ruolo degli insegnanti e della comunità

Gli insegnanti giocano un ruolo cruciale nel successo dei programmi educativi. WeWorld investe nella formazione e nel supporto continuo degli insegnanti per garantire che siano ben equipaggiati per affrontare le sfide uniche dei bambini in situazioni di emergenza. Inoltre, la partecipazione della comunità è fondamentale. Creare un ambiente scolastico sicuro e accogliente richiede la collaborazione di genitori, leader comunitari e organizzazioni locali. Insieme, è possibile costruire un futuro migliore per i bambini di tutto il mondo.

L'istruzione è un diritto fondamentale che ogni bambino merita, indipendentemente dalle circostanze e dalle avversità in cui si trova vittima. Grazie al programma di adozione a distanza di WeWorld, molti bambini e bambine stanno ricevendo l'opportunità di costruire un futuro migliore per sé stessi e le loro comunità. Attraverso il sostegno a distanza, le donazioni e il volontariato, ognuno di noi può fare la differenza. Questo settembre, non sottovalutare il potere di un gesto di generosità; può trasformare vite e comunità intere. Unisciti a WeWorld oggi e contribuisci a rendere l'istruzione accessibile a tutti i bambini, ovunque si trovino.