Il 10 aprile presso il Duomo di Cuneo e l’11 aprile nel Duomo di Saluzzo, alle 21, verrà eseguita la Messa da Requiem

Ad aprile, in occasione della Festività Pasquale, doppio appuntamento con CONsonanTE, la rassegna concertistica realizzata dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Giovedì 10 aprile presso il Duomo di Cuneo e Venerdì 11 aprile nel Duomo di Saluzzo, alle ore 21, verrà eseguita la Messa da Requiem a quattro voci reali con cori e grande orchestra di Giovanni Bottesini (1821-1889).

L’Ensemble Sinfonico APM sarà diretto dal Maestro Emanuele Quaranta, diplomato all’Accademia di Direzione d’Orchestra di Saluzzo sotto la guida del Maestro Donato Renzetti.

La Messa di Bottesini è stata composta nel 1880 e ha visto la sua prima esecuzione a Torino presso il Teatro Regio, il giorno 24 marzo 1880.

Improntata ad uno stile armonico e contrappuntistico di elevata e nobile espressività, la Messa è un lavoro di ampie proporzioni che vede impegnati orchestra, voci soliste e coro. Nello scenario del Duomo di Cuneo e di Saluzzo si esibiranno Veronica Gasparini, soprano, Sabrina Pecchenino, contralto, Riccardo Certi, tenore e Gianmarco Durante, baritono.

L’evento sarà arricchito, inoltre, da una preziosa collaborazione con due importanti istituzioni musicali piemontesi, la Società Corale Città di Cuneo e l’Accademia Corale Stefano Tempia di Torino.

La Società Corale Città di Cuneo fondata nel 1946, vanta al suo attivo oltre 650 concerti e la partecipazione ad importanti iniziative nazionali ed internazionali.

Il Direttore Giuseppe Cappotto dirige il Coro della Società Corale dal 2007; diplomato brillantemente in Pianoforte presso la sezione staccata di Cuneo del Conservatorio G. Verdi di Torino, si è perfezionato nella direzione corale divenendo molto attivo come compositore e arrangiatore corale.

Nata nel 1875 a Torino, l’Accademia Corale Stefano Tempia è la prima associazione musicale del Piemonte e l’Accademia Corale più antica d’Italia.

Il Cav. Stefano Tempia diede il via, in Italia, alla metamorfosi dello studio del canto corale verso la sua forma attuale. Oggi le scelte del direttore artistico e direttore del coro, Luigi Cociglio, si trovano in linea con le iniziali larghe vedute del suo fondatore e spaziano dalle composizioni dell’antichità fino ad opere contemporanee, alcune scritte ed elaborate appositamente per l’esecuzione dell’organico accademico attuale.

L’Ensemble Sinfonico APM è composto dai giovani musicisti formati nell’ambito del progetto Obiettivo Orchestra, il corso di formazione orchestrale realizzato con la Filarmonica TRT che prepara i giovani alla professione orchestrale. L’ Ensemble APM nasce con la finalità di dare vita ad un’orchestra stabile sul territorio e a una stagione di musica classica, CONsonanTE, che possa coinvolgere i cittadini a fruire, sostenere ed essere protagonisti delle attività culturali proposte sul territorio.

L’ingresso ai concerti è libero. È gradita la prenotazione che può essere effettuata sul sito https://www.consonanteapm.it/ oppure telefonando al numero 0175 47031 (Segreteria Scuola APM)

L’evento è realizzato in collaborazione con Società Corale Città di Cuneo, Accademia Corale Stefano Tempia, Obiettivo Orchestra, Filarmonica TRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.