Centro Vjta, due percorsi separati tra medicina e olistica che sanno comunicare tra loro

Il nuovo Centro Vjta, da poco inaugurato a Cuneo all'angolo tra via Quintino Sella e Sebastiano Grandis, si propone come il primo in zona ad offrire trattamenti di medicina integrata.

Nel dettaglio, dopo un iniziale check up, si potranno sperimentare due percorsi distinti e separati di medicina tradizionale e olistica. Allo stesso tempo la vera evoluzione, però, si trova nella collaborazione di questi due approcci per la salute e il benessere individuale nella sua totalità e interezza. Solamente la singola persona può cogliere o meno l'opportunità di ampliare il proprio percorso, chi lo desidera può seguire solo quello sanitario o solo quello olistico. Ma, l'aspetto innovativo e l'anima di questo centro stanno nel fatto che tutti i professionisti che operano nelle due strutture sono formate e pronte a un lavoro sinergico tra loro in un'ottica multidisciplinare, qualora la persona lo desideri.



Si sarà affiancati da un consulente per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze ed aspettative. Anche i locali facilmente accessibili nel cuore della città sono parte di una scelta dei fondatori di un'apertura verso chi non conosce l'approccio olistico e ne è incuriosito, oltre alla comodità di fornire servizi di riabilitazione e recupero fisico o trattamenti di ozonoterapia, essendo un centro accreditato.

Due le famiglie che insieme a un imprenditore visionario illuminato e generoso hanno consentito al progetto di diventare una realtà: Elisabetta Beghelli, Project Manager, il figlio Michele Iacusso osteopata, la famiglia Merante, Roberto da 32 anni medico chirurgo, specialista in medicina nucleare e d’urgenza, sua moglie Tiziana La Bua infermiera e insegnante da 30 anni di terapie olistiche energetiche, il figlio Fabio chinesiologo e specialista di posturologia.



Un progetto che si ispira alla filosofia della cura e ricerca o scoperta di sé attraverso la prevenzione, personalizzazione e potenziamento.

Per la sua innovazione non è stato lasciato nulla al caso occupandosi anche della solidarietà, come espressa volontà del benefattore e investitore. Partiranno, infatti, come annunciato nel corso dell'inaugurazione dalla Project Manager Elisabetta Beghelli: “Partiranno due percorsi di beneficenza, uno a favore di bambini non vedenti e l'altro per ragazzi autistici”.

Oltre ai due rami terapeutici, il centro presto aprirà UniVjta, l’accademia, dove le persone possono imparare tecniche per migliorare la qualità della vita, o, apprendere la professione di operatore del benessere.

Ecco l'offerta di ciascun centro:



LONGE’VJTA: ozonoterapia indolore, dolori articolari, ernie discali, agopuntura, stanchezza cronica, cefalea, sistema immunitario, microbiota intestinale, terapie anti invecchiamento, ringiovanimento viso, anticellulite, ansia, stress, supporto psicologico,nutrizione,medicina naturale.



OLIVJTA: osteopatia per donne, uomini, bambini, anziani; posturologia, chinesiologia, riflessologia, massaggi terapeutici e rilassanti, terapie caldo e freddo, pilates, yoga,shiatsu, ginnastica dolce, tai chi, bioenergia, reiki, cromoterapia, cristallopratica, bagno di suoni, amaca e movimento aereo, meditazione, esperienze immersive.