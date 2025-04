Come prendersi cura al meglio dei capelli in primavera

Spesso, però, non è così per i capelli, che, dopo una stagione di freddo, sbalzi di temperatura, aria secca e carenza di luce, appaiono spenti, tendenti al crespo, inclini alla rottura e privi della loro naturale idratazione.

Fortunatamente, con la primavera è possibile rimediare ai danni subiti durante l'inverno, a patto di seguire una hair routine specifica, che possa restituire ai capelli la loro originaria bellezza.

Hair care routine primaverile: l'importanza degli shampoo professionali

Prendersi cura dei capelli in primavera significa, prima di tutto, valutarne lo stato, verificando se siano secchi, deboli, spenti, disidratati o soggetti a rottura. Questo tipo di analisi permette di scegliere una routine di benessere specifica, in grado di offrire un'azione mirata, dai risultati efficaci e duraturi.

Naturalmente, per ottenere il meglio da ogni trattamento, a cominciare dallo shampoo, è essenziale adoperare prodotti per capelli dalla qualità professionale, formulati dai migliori brand specializzati nella cura del capello per aiutare a contrastare le più diverse problematiche legate al cambio di stagione.

In quest’ambito, merita senza dubbio una menzione la linea Kerastase shampoo, che comprende una vasta gamma di proposte, tutte realizzate con ingredienti attivi mirati, studiati per rispondere alle specifiche necessità della chioma e, non ultimo, del cuoio capelluto. Si tratta di prodotti che al giorno d’oggi sono disponibili anche online, grazie alla presenza sul web di portali specializzati come Hair Gallery, il canale e-commerce ufficiale dell’omonimo l'Istituto di consulenti di bellezza, specializzato nell'hairdressing e nel benessere dei capelli.

I trattamenti di benessere per i capelli dopo l'inverno

Una delle problematiche più comuni dopo l'inverno è la disidratazione, che rende i capelli opachi, fragili e stopposi. Per contrastarla, i migliori brand propongono una vasta gamma di shampoo per capelli secchi ad alto contenuto nutrizionale, che agiscono in profondità nella fibra capillare restituendo alla chioma la sua naturale idratazione.

Nella hair care routine primaverile non possono poi mancare un olio nutriente, un trattamento condizionante o una maschera a idratazione intensiva, essenziali per preservare le naturali riserve di umidità e restituire ai capelli morbidezza, lucentezza e benessere.

Ma, con l'arrivo della bella stagione, anche il cuoio capelluto merita un'attenzione particolare: le temperature invernali tendono infatti a renderlo più secco e sensibile, causando prurito, arrossamento e in moltissimi casi anche desquamazione. In presenza di questi sintomi, è necessario agire nell'immediato, integrando, nella classica hair routine, uno shampoo antiforfora dall'azione purificante e riequilibrante.

L'aumento delle temperature tipico della primavera può inoltre favorire la caduta di capelli. Se la perdita è eccessiva, è bene chiedere innanzitutto un parere ad uno specialista, ma se si tratta di una caduta fisiologica, può essere utile supportare questa fase naturale con prodotti professionali specifici, inserendo nella solita hair routine uno shampoo rinforzante, una maschera ricostituente e un trattamento a base di sieri e fiale intensivi con effetto anticaduta.

C'è poi l'effetto crespo, uno dei principali nemici della chioma in primavera, da una parte causato dai danni invernali sui capelli sfibrati, che faticano a trattenere la giusta idratazione, dall'altro alimentato dall'incremento di umidità, che penetra attraverso le cuticole dei capelli danneggiati causando ruvidezza, opacità e gonfiore. Anche in questo caso, un valido supporto arriva da Kerastase, con il marchio che costituisce un vero e proprio punto di riferimento anche per quanto riguarda i trattamenti nutrienti e trasformativi.

La gamma Kerastase olio per capelli comprende infatti una linea di prodotti completa, ad alta idratazione, ricca di soluzioni che possono assicurare un effetto anti-volume e disciplinante.

Primavera: la giusta routine per proteggere i capelli dal calore

La primavera è il momento migliore dell'anno per concedersi una pausa dagli styling aggressivi e lasciare che i capelli si rigenerino.

Qualora ciò non fosse possibile, per dire stop ai danni dell'asciugatura è possibile adoperare strumenti per lo styling professionale, come le piastre per capelli con controllo della temperatura e distribuzione uniforme del calore.

Fondamentale anche l'utilizzo di termoprotettori, che formano una barriera protettiva sulle lunghezze, prevenendo i danni causati da piastre, spazzole elettriche e arricciacapelli. Ultimo, ma non meno importante, adottare una hair care routine che tenga conto del sole, prevedendo l'utilizzo di maschere, oli e spray con SFP che aiutino a prevenire i danni causati dai raggi UV.