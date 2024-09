Borgo in festa per i 30 anni della squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile, la più grande del Piemonte

Una festa in grande per il gruppo Antincendi boschivi e Protezione civile più corposo di tutto il Piemonte. Sono infatti 120 i volontari della squadra di Borgo San Dalmazzo che questa mattina, sabato 20 settembre, ha celebrato con tutto il territorio i trent'anni di attività.

Prima la sfilata per le vie del paese accompagnati dai labari e dai sindaci delle vallate, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questa associazione che, in modo disinteressato e gratuito, si occupa della difesa e salvaguardia del territorio.

La manifestazione è proseguita all’auditorium di Palazzo Bertello con l’evento “Noi con voi – 30 anni di Aib al servizio della comunità”. Presente all'evento l'assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, l'onorevole Monica Ciaburro, la consigliera provinciale Graziella Viale, il vicesindaco di Cuneo Luca Serale, il presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano e amministratori delle vallate Stura, Vermenagna e Gesso.

La sindaca Roberta Robbione è salita sul palco con tutta la Giunta e tanti consiglieri comunali: "Questo è un momento emozionante. Oggi festeggiamo una delle realtà più belle del territorio. Grazie a tutti i volontari. Una realtà partita 30 anni fa con la grande lungimiranza di pensare ad un territorio unito. Una scommessa vinta. Insieme è l'unica parola che conosciamo". Poi gli elogi al presidente Daniele Tallone e alla squadra: "E' l'uomo del sì, c'è sempre a risolvere problemi. Vulcanico ed ha una grande squadra. I volontari Aib sono sempre presenti, sia nelle manifestazioni che nelle situazioni difficili. Grazie, siete guida e faro per le nuove generazioni. Quando i cittadini vedono la vostra divisa si sentono sicuri e tranquilli".

Il presidente Daniele Tallone ha ricevuto un attestato dal suo predecessore, oggi assessore, Fabio Armando e anche un biglietto di ringraziamento dai ragazzi delle medie di Borgo: "Oggi è una giornata speciale. Trenta anni sono importantissimi, da qui sono passate tante persone. Oggi siamo 120, la squadra più grande di tutto il Piemonte. Grazie a tutti i volontari, ai componenti del Consiglio direttivo, passati e l’attuale ed i Presidenti per quanto fatto per la Comunità. Grazie agli amministratori presenti”.

“Se la squadra Aib-Pc di Borgo San Dalmazzo – conclude Daniele Tallone – è portata ad esempio in Provincia, in Regione ed in Italia è grazie a coloro che utilizzano il proprio tempo libero per aiutare gli altri senza pretendere nulla in cambio”.

L'incontro è stato anche l'occasione per presentare l'ambizioso progetto della Cittadella della sicurezza e tutela del territorio che verrà realizzato nella parte della caserma Mario Fiore rimasta al comune.

La festa proseguirò in serata a Palazzo Bertello. Dalle ore 20 street food e musica live. Dalle ore 22 dj set presso Palazzo Bertello Last Summer Night Party.