Dopo 20 anni "I Farinei dla Brigna" tornano in concerto a Costigliole Saluzzo

La ricchezza espressiva di questa lingua si presta bene a giochi di parole e "storpiature" di termini o di intere canzoni, come nel caso di "La mè Panda a perd ij tòch"; nel 1993 i Farinei d'la Brigna sono stati i primi a portare alla ribalta nazionale un brano cantato in piemontese.

Il gruppo astigiano che ha dato notorietà a un genere, il "rock-folk demenziale", oltre che un innegabile contributo alla conoscenza del piemontese tra i giovani, dopo 20 anni torna in concerto a Costigliole Saluzzo: l'appuntamento con "I Farinei dla Brigna" è per venerdì 27 settembre alle ore 21.30, nello storico Cortile di Palazzo Giriodi sede del Comune, in occasione della 87a Sagra dell'Uva Quagliano.