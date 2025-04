Alba, torna il tradizionale concerto in ricordo della giovane Silvia Bastianini

L’emozione e la bellezza della musica in ricordo della giovane Silvia Bastianini a nove anni dalla scomparsa per andare oltre la sofferenza e provare a far ripartire la speranza.

Con questo spirito, è stato organizzato il concerto “Top of the classic”, in calendario sabato 12 aprile, alle ore 21, nel Duomo di Alba, con patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Amici dell'Istituto Musicale di Alba (Asamimus) e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport - sezione di Alba “Mario Fontani”.

Per l’occasione sarà proposta una scaletta di forte impatto emotivo, tra barocco e classicismo, a cura dell’Ensemble cameristico “Romeo Paglia”, con la direzione artistica del maestro Paolo Paglia, famoso per aver diretto orchestre in tutta Europa, riscuotendo ovunque lusinghieri consensi di pubblico e di critica.

La serata sarà un omaggio alla passione di Silvia per la musica, attraverso le note che hanno accompagnato i suoi pensieri, i suoi gusti, ma sono state anche la colonna sonora della sua gioia e del suo dolore e che potrebbe essere quella della vita quotidiana di ognuno di noi.

Un’armonia che solo la musica sa regalare, con le sue vibrazioni, i suoi suoni, i suoi silenzi e le sue pause, risvegliando le emozioni più autentiche e vere.

L’ingresso è libero e gratuito.