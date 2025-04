Il sogno di donare giochi sensoriali alla Neuropsichiatria di Cuneo: spettacolo benefico a Bra

Partecipa allo spettacolo di solidarietà e dona un momento di gioia

Ci sono luoghi e momenti nei quali un gioco può fare molto di più che divertire. Può diventare un compagno di viaggio, una finestra su mondi che finalmente tornano a essere colorati, un’occasione per ritrovare il sorriso.

Ritrovare sorrisi è quanto, grazie al progetto “Oltre gli ostacoli” della sezione di Cuneo della nostra associazione di volontariato Angeli in Moto, vogliamo fare. Sorrisi, momenti di leggerezza e speranza per le piccole e i piccoli pazienti dell’ambulatorio dell’Ambulatorio di neuropsichiatria infantile ASL CN1, servizio territoriale di Cuneo.

Per riuscirci,i nostri Angeli cuneesi, hanno avviato una collaborazione davvero preziosa con l’organizzazione di volontariato culturale Harold Haupwood: trasformare le donazioni raccolte, durante le loro rappresentazioni teatrali, in giochi e beni necessari al reparto del Centro di Neuropsichiatria Infantile Territoriale, affinché diventino attimi di gioia e conforto a chi vive realtà difficili fin da troppo presto.

Un gesto semplice che può fare la differenza

L’infanzia dovrebbe essere sinonimo di spensieratezza, ma per i piccoli pazienti dell’Ambulatorio di neuropsichiatria infantile ASL CN1, servizio territoriale di Cuneo, la realtà è spesso diversa. Le terapie e i percorsi di cura possono essere complessi e delicati. Un gioco, un’attività ricreativa, un dono pensato per loro non sono solo oggetti materiali, ma strumenti capaci di alleviare momenti difficili, favorire l’interazione e sostenere il loro percorso terapeutico.

Con il progetto “Oltre gli ostacoli”, vogliamo coinvolgere la comunità locale e tutti coloro che seguono le nostre attività per raccogliere donazioni e trasformarle in sorrisi concreti.

Partecipa allo spettacolo “Agenzia di viaggi per l’altro mondo”

Un’occasione speciale per sostenere il progetto è assistere allo spettacolo “Agenzia di viaggi per l’altro mondo” messo in scena dai nostri amici dell’organizzazione di volontariato culturale Harold Haupwood. Una commedia brillante e coinvolgente, liberamente ispirata a un’opera di Camillo Vittici, capace di regalare una serata di emozioni e risate.

Lo spettacolo si terrà il 5 aprile 2025 alle ore 21:00 presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra, Cuneo. L’ingresso è a donazione libera: un piccolo contributo che può trasformarsi in un grande aiuto per i bambini dell’Ambulatorio di neuropsichiatria infantile ASL CN1, servizio territoriale di Cuneo.

Unisciti a noi e sostieni Angeli in Moto

Partecipando a questo evento o effettuando una donazione, non solo contribuirai a rendere più serena la vita dei piccoli pazienti, ma darai anche il tuo supporto a tutte le attività della nostra associazione di volontariato Angeli in Moto. Da anni siamo al fianco delle persone più fragili, offrendo aiuto concreto e speranza, grazie all’impegno di tanti volontari e al sostegno di chi crede nella nostra missione.

Puoi aiutarci in tanti modi:

Partecipando agli eventi quali lo spettacolo del 5 aprile 2025, ore 21:00 “ Agenzia di viaggi per l’altro mondo”

“ Donando online o tramite bonifico per sostenere “Oltre gli ostacoli” e gli altri nostri progetti

e gli altri nostri progetti Devolvendo il tuo 5 per 1000 ad Angeli in Moto per continuare a realizzare iniziative di volontariato sul territorio

ad per continuare a realizzare iniziative di volontariato sul territorio Unendoti a noi come volontaria o volontario, per trasformare la tua passione per le due ruote in un gesto di solidarietà

Un dono che va oltre

Il nostro impegno non si ferma alla raccolta di beni o giochi, ma vuole andare oltre, costruendo un ponte di vicinanza e speranza per le famiglie e i bambini coinvolti. Ogni donazione rappresenta un gesto di partecipazione e condivisione, un modo per dire “ci siamo” a chi affronta percorsi di cura difficili.

Come partecipare e fare la differenza

Non perdere l’occasione di partecipare a una serata di spettacolo e solidarietà: sabato 5 aprile 2025, ore 21:00, presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra, Cuneo. L’ingresso è a donazione libera.

Per maggiori informazioni o per sapere come contribuire al progetto “Oltre gli ostacoli”, puoi contattare il la sezione di Cuneo di Angeli in Moto alla mail: cuneo@angeliinmoto.it

Diffondi il valore del progetto “Oltre gli ostacoli”

Anche il semplice gesto di condividere questo articolo con amici e conoscenti può fare la differenza. Aiutaci a far conoscere il progetto e a raccogliere entusiasmo e partecipazione. Insieme, possiamo superare ogni ostacolo e regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.