Atletica: Pietro Riva al via nella mezza di Udine

Torna a correre nella mezza maratona l'albese Pietro Riva, di nuovo impegnato sulla stessa distanza che l’ha visto gioire agli Europei di Roma con l’argento individuale e l’oro a squadre.

L’azzurro domenica mattina è l’atleta più atteso alla Maratonina Internazionale Città di Udine dopo aver recitato un ruolo da protagonista nel trionfo dell’Italia alla rassegna continentale di giugno, dove è salito sul podio con il tempo di 1h01:04 di fronte al pubblico dello stadio Olimpico.

Proprio sui 21,097 chilometri il piemontese ha raccolto le maggiori soddisfazioni nelle ultime due stagioni, anche sul piano cronometrico, diventando il secondo italiano di sempre sotto il muro dell’ora con 59:41 nello scorso ottobre a Valencia, a soli quindici secondi dal record del campione europeo Yeman Crippa.

Di recente il 27enne delle Fiamme Oro, che quest’anno in pista è sceso a 13:18.29 sui 5000 metri, è rientrato in azione con due gare di 10 km su strada vincendo alla Napola-Mokarta di fine agosto in Sicilia prima di arrivare decimo in 28:43 a Praga due settimane fa.