Calcio Serie D: il Bra espugna Saluzzo, Fossano ok

Disputata la quarta giornata sui campi del girone A di Serie D.

Prosegue a gonfie vele il cammino del Bra che si impone nel derby cuneese in casa del Saluzzo e conquista la vetta solitaria del girone, in attesa dei recuperi di Ligorna e Lavagnese. All'Amedeo Damiano i giallorossi vincono per 2-0 in virtù delle reti di Aloia alla mezz'ora di gioco e Cannatelli nel finale.

Bene anche il Fossano: 1-0 sulla Cairese con gol partita di Cenci.

Pirotecnica vittoria del Varese contro l'Imperia, 4-3 mentre il Vado riscatta il ko di Bra battendo 2-0 il Chieri. Tris dell'Albenga sul campo del Borgaro.

I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA

Derthona-Chisola 2-1

Asti-Gozzano 1-1

Borgaro-Albenga 0-3

Varese-Imperia 4-3

Fossano-Cairese 1-0

Lavagnese-NovaRomentin 1-0

Oltrepò-Ligorna 0-3

Saluzzo-Bra 0-2

Sanremese-Vogherese 2-1

Vado-Chieri 2-0

CLASSIFICA: Bra 10, Albenga 9, Varese 8, Ligorna*, Lavagnese*, Sanremese, Vado 7, Derthona, Cairese, Borgaro, Fossano 6, Asti 5, Imperia*, NovaRomentin, Chieri, Saluzzo 4, Chisola 2, Vogherese, Gozzano 1, Oltrepò* 0

*una partita in meno