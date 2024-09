Incidente a Guarene: auto si cappotta sulla strada provinciale 50

Intervento nella mattina di oggi, lunedì 19 settembre, sulla strada provinciale 50 del Comune di Guarene.

Per dinamiche in fase di accertamento un'auto si è cappottata finendo fuori strada. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Alba per la messa in sicurezza, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario del 118 per prestare le cure del caso al conducente del mezzo che, stando a quanto si apprende, non avrebbe riportato ferite gravi.