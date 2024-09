Si rafforza l’amicizia tra Frabosa Sottana e Collobrières, comuni gemellati, nel segno della castagna

L’idea di organizzare una quattro giorni di camminate in montagna è nata l’anno scorso proprio durante la “Fête de la Châtaigne” a Collobrières. Nel corso della tradizionale visita della delegazione di Frabosa Sottana, infatti, era stata organizzata da Patrick Fontanille un’escursione sui panoramici sentieri nei dintorni del villaggio francese; da qui l’invito dell’assessora Elisabetta Baracco a ripetere l’esperienza sui sentieri del Mondolè.

Così dopo un sopralluogo a inizio luglio con alcuni membri dell’associazione di camminatori “Les Baladeurs des Maures”, ben 40 escursionisti francesi, ospitati da venerdì 20 a lunedì 23 settembre all’Albergo delle Alpi di Miroglio, hanno percorso i Sentieri C.A.I. dell’Acqua e degli Abissi, sono saliti sul Mondolè e hanno visitato il Parco Naturale Marguareis e le Grotte di Bossea, accompagnati dal consigliere comunale Roberto Pizzarelli.

L’occasione è stata anche gradita per salutare gli amici italiani e gli amministratori comunali nelle serate di ritorno dalle escursioni. Il Sindaco Adriano Bertolino ha espresso la sua soddisfazione perché in questi 14 anni di gemellaggio sono continuati a crescere i legami e gli scambi tra i due Comuni legati dalla Cultura del Castagno e dalle tradizionali feste ottobrine che ne celebrano il frutto.

In attesa di una delegazione d'Oltralpe al “Galà della Castagna d'Oro”, in programma il finesettimana del 5 e 6 ottobre, si stanno ultimando i preparativi per ricambiare la visita: come da tradizione, infatti, è in programma un soggiorno al di là del confine, in concomitanza con la seconda domenica delle tre che compongono l'edizione numero 41 della “Festa della Castagna” di Collobrières. La partenza è prevista nel primo mattino di venerdì 18 e il rientro nella serata di domenica 20 ottobre. La quota individuale è di circa 200 euro ed è comprensiva di pernottamenti, pasti e visite in loco. Il costo del trasporto potrà variare in base al numero dei partecipanti. Le iscrizioni si raccolgono presso l’Ufficio Turistico di Frabosa Sottana entro venerdì 27 settembre 2024. Per ulteriori informazioni contattare il Mondolè Infopoint al numero 0174.244.481 interno 1.