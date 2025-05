A Racconigi l’estate bimbi 2025 “Tutti giù per terra: impariamo con la natura”

Anche quest’anno a Racconigi è disponibile il servizio di estate bimbi, rivolto ai piccoli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia nella fascia di età 3-6 anni. L’organizzazione e gestione del centro estivo è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale Progetto Emmaus ONLUS, con la proposta “Tutti giù per terra: impariamo con la natura”.

Il centro estivo avrà come tematica principale l’ambiente e sono previste, oltre alle quotidiane attività ludico-educative e ricreative, tante attività all’aria aperta, una per ciascuna settimana:

- giornata immersiva alla scoperta della biodiversità lungo il percorso Grande Sentiero del

Roero tra Bra e Pocapaglia con guida naturalistica;

- visita ad una fattoria didattica in cui si pratica l’apicoltura per scoprire come vivono le api e come nasce il miele;

- tre giornate destinate all’esperienza di acquaticità presso il centro sportivo.

Oltre al personale educativo qualificato previsto per le ordinarie attività, ci saranno inoltre gli interventi settimanali dei seguenti professionisti:

- dott.ssa Vanessa Mammone per attività propedeutiche alla pratica sportiva;

- dott.ssa Carla Ferroglio per attività di psicomotricità;

- dott. Matteo Chiesa per un laboratorio didattico alla scoperta delle erbe officinali e delle essenze;

- dott.ssa Alice Lucci per attività laboratoriali di teatro, finalizzate allo spettacolo finale che si terrà nel pomeriggio di venerdì 1° agosto, ultimo giorno del centro estivo.

Inoltre l’Associazione “Natura in città” proporrà laboratori di semina.

Il servizio di Estate Bimbi si svolgerà per 5 settimane dal 1° luglio al 1° agosto, dal lunedì al venerdì, con orario full time (dalle ore 8:30 alle ore 17:30) oppure part time (dalle ore 8:30 alle ore 13:30) e sono disponibili opzioni di pre-ingresso (orario 7:30-8:30) e di uscita posticipata (orario 17:30-18:30). Le opzioni di pre-ingresso e uscita posticipata verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 5 bimbi/e ciascuno. In base ai fabbisogni raccolti sarà possibile l’attivazione anche solo in alcune settimane.

Maggiori informazioni riguardo i costi del servizio sono disponibili sull’albo pretorio del Comune. Si ricorda che per i residenti è previsto un intervento significativo del Comune, pari al 40-50% dell’effettivo costo del servizio. Nelle tariffe sono inclusi il servizio mensa (merenda mattutina, pranzo e, per il full time, merenda pomeridiana), anche nelle giornate di gita, i laboratori, le uscite, i trasporti e la fornitura del kit estate (zaino a sacca, cappellino con visiera, t-shirt colorata).

La Società Cooperativa Sociale Progetto Emmaus ONLUS organizza lunedì 19 maggio 2025, alle ore 20, nei locali della Scuola dell’Infanzia una serata informativa di presentazione del servizio.

La scadenza per iscriversi è il 27 maggio, eventuali iscrizioni tardive saranno ammesse previa verifica della disponibilità di posti. Per avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile consultare il volantino allegato.

“Il servizio di Estate Bimbi nasce con l’intento di offrire alle famiglie una possibilità concreta di conciliare i tempi di lavoro con la pausa della scuola, permettendo una pianificazione serena del periodo estivo. Allo stesso tempo, i bambini potranno vivere esperienze coinvolgenti, divertenti e altamente formative. Anche per l’edizione 2025, come già accaduto nel 2024, il programma è stato aggiornato e arricchito con nuove proposte, mantenendo un forte valore educativo: il gioco e il divertimento, elementi propri dell’estate, diventano strumenti fondamentali per accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita personale e collettiva”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.