Inaugurato a Bra il nuovo centro fisioterapico "Fisiosorriso": sarà punto di riferimento per il territorio [VIDEO]

Inaugurato, alla presenza del sindaco di Bra Gianni Fogliato, il nuovo centro fisioterapico “Fisiosorriso”, in via Isonzo, 5, grazie alla collaborazione con “Medical Center”, Poliambulatorio medico specialistico di riferimento per il territorio braidese e non solo. Con l’apertura del nuovo centro, Animazione Motoria Sorriso S.C.S. Onlus (AMS) intende portare nella città della Zizzola un modello già presente in altre regioni, con uno dei centri maggiormente all’avanguardia della Granda.

Nel centro braidese, grazie alla collaborazione con “Medical center” sarà possibile effettuare i servizi di riabilitazione neurologica, ortopedica, post-intervento, muscolo scheletrica e sportiva.

All’interno del centro lavoreranno fisioterapisti con elevata specializzazione e lunga esperienza in centri riabilitativi. Collaboreranno, al di fuori dell’orario di ambulatorio, i chinesiologi clinici specializzati nell’esercizio fisico strutturato per patologie croniche stabilizzate. Verranno avviati, oltre al servizio di fisioterapia, corsi specifici per patologia svolti sia individualmente che in piccoli gruppi (max 6 pers.), tramite l’elaborazione di protocolli di attività mirati e seguendo le linee guida scientifiche. Tra questi, si segnalano alcuni corsi specifici per patologie: Lombalgia cronica, Cervicalgia e Dorsalgia, Artrosi spalla e mano, Coxoartrosi e Gonartrosi, Parkinson e parkinsonismi, Sclerosi Multipla, Fibromialgia primaria e altro.

AMS promuove professionalmente, al di fuori dell’ambito sanitario, l’Attività Fisica Adattata (AFA) grazie ad un team con competenze multidisciplinari: fisioterapisti e chinesiologi clinici (LM67) sono affiancati da medici ed è presente nei principali comuni della provincia di Cuneo.

Animazione Motoria Sorriso vanta una solida esperienza nel settore ed è riconosciuta a livello nazionale. Le finalità del progetto sono state approvate dal Comitato Scientifico dell’Università di Biomedicina e Movimento di Verona e collabora con l’Università SUISM di Torino tramite tirocini per il personale operante.

L’obiettivo primario di A.M.S. è contribuire in maniera determinante al raggiungimento del benessere psicofisico delle persone migliorando la qualità della vita. «Questo nuovo centro fisioterapico, grazie alla collaborazione con Medical Center accresce l’offerta di servizi di alto profilo per i braidesi e per tutto il territorio dove operano già centri di alta specializzazione», commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato che ha partecipato al taglio del nastro del nuovo presidio.

Il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero sottolinea il ruolo che potrà ricoprire “Fisiosorriso”: «Con l’apertura di questo centro i braidesi potranno usufruire di numerosi servizi in locali moderni, adeguati e funzionali, adiacenti al Medical Center che in pochi anni è diventato il poliambulatorio di riferimento per tutto il territorio. Con il Medical Center, appunto, e con il centro di medicina del lavoro “Symed” in via Isonzo sta nascendo un polo sanitario di primissimo livello che ha pochi eguali nella nostra provincia».

Camillo Scimone, direttore sanitario di Medical Center saluta con favore l’apertura del nuovo centro che andrà ad arricchire l’offerta sanitaria del polo: «Da grande sostenitore di medicina dello sport ritengo che “Fisiosorriso” rappresenterà un centro d’eccellenza in grado di aiutare i pazienti nella riabilitazione e nella promozione dell’Attività Fisica Adattata sul territorio. La sinergia tra gli enti coinvolti favorirà lo sviluppo di competenze professionali e contribuirà a garantire un servizio più efficace e qualificato al territorio».

«Fisiosorriso arriva a Bra per offrire al territorio tutta l’esperienza maturata nella Granda da AMS – precisa il Presidente di Animazione Motoria Sorriso Marco Grosso – La nostra è una filosofia improntata all’ascolto delle esigenze dell’utente e della modulazione dei servizi allo scopo di ottenere il benessere di chi si rivolge ai nostri centri. I nostri terapisti sono altamente specializzati e costantemente aggiornati sulle più recenti evidenze scientifiche in ambito fisioterapico.

A fare eco è Cesare Ferro, direttore sanitario del centro fisioterapico: «Fisiosorriso rappresenta una grande novità per il territorio braidese e potrà rispondere alle esigenze di salute della popolazione che orbita sulla città di Bra. Esigenze che vanno nella direzione di creare percorsi ad hoc per gli utenti rispondendo in tempi rapidi e con tutta la professionalità maturata in anni e anni di esperienza nel settore».