Oggi il funerale di Silvio Piumatti, dipendente della Camera di Commercio di Cuneo

Cordoglio per Silvio Piumatti, che si è spento, all'età di 54 anni, mercoledì 14 maggio all'ospedale “Carle” a Confreria.



Era dipendente della Camera di Commercio di Cuneo, da cui mancava dal 2023 a causa della malattia.

Nato a Levaldigi di Savigliano dopo la laurea in Giurisprudenza si affaccia all’Ente camerale nel 1999, dove verrà assunto definitivamente nel 2001. Piumatti ha scalato la sua carriera professionale con progressivi incarichi di rilievo e responsabilità fino all'impedimento di salute.

La segretario generale dell'Ente, Patrizia Mellano, lo ricorda con affetto: “Entrò in Camera di Commercio nel 1999 ed è stato con noi per oltre 25 anni. Il suo sguardo dolce esprimeva perfettamente la bella persona che era. Entrava facilmente in empatia con i colleghi e aveva stretto profonde amicizie. Era molto rispettato anche professionalmente in quanto molto qualificato.

Iniziò la sua esperienza con noi, prima, al registro imprese come front office e poi ha seguito un corso formativo per diventare ispettore metrico, fu tra i primi a formarsi per supplire al nuovo impegno affidato alla Camere di Commercio nei primi anni duemila.



Era impossibile non andarci d'accordo. Negli uffici in cui è stato ha sempre creato un buon clima.

Purtroppo la sua malattia lo aveva costretto ad un assenza prolungata dall'ottobre 2023.



Ci è sempre stata l'attesa per un suo rientro. Una persona molto sportiva, amante della montagna della bicicletta e dei viaggi. Amava soprattutto la vita, carico di energia, anche nel lavoro non si è mai risparmiato.



Siamo molto dispiaciuti - conclude Mellano - e molto vicini ai suoi cari, alla sua amata Cinzia e al fratello. Sicuramente troveremo insieme a loro il modo di ricordarlo”.



Lascia l'amata Cinzia, il fratello Claudio con Silvia, Giovanni e Lorenza con Franco, la suocera Mariafranca e il cognato Marco.

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 16 maggio, alle 16.00 nella Chiesa Parrocchiale di Levaldigi con arrivo sul sagrato, le ceneri riposeranno da sabato 24 maggio nel cimitero di Genola.