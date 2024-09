Crypto All-Stars è destinato al successo e a sbarcare su Binance come Neiro?

Il 23 settembre 2024, Crypto All-Stars ($STARS) ha raggiunto un altro importante traguardo nella sua prevendita, superando 1,5 milioni di dollari in finanziamenti. Questo afflusso di capitale arriva in un momento in cui le meme coin stanno attirando l’attenzione del mercato, aumentando il loro valore collettivo da 41 miliardi a oltre 43 miliardi di dollari.

Un esempio lampante è Neiro ($NEIRO) su Ethereum, che ha registrato un incremento del suo valore del 40% nella giornata di lunedì, beneficiando dell’effetto positivo derivante dalla sua recente quotazione su Binance.

Mentre Crypto All-Stars continua a collezionare successi in fase di prevendita, si avvicina anche il lancio della sua piattaforma di staking per meme coin, progettata per massimizzare i rendimenti nel settore. Meme coin come Turbo ($TURBO) e PepeCoin ($PEPECOIN) hanno già registrato ritorni settimanali impressionanti, e potrebbero ricevere un ulteriore impulso grazie al MemeVault di Crypto All-Stars.

Attualmente, il token nativo $STARS è valutato a $0,0014593, un prezzo decisamente vantaggioso considerando il potenziale di crescita. Tuttavia, questa opportunità sta per scadere, con un aumento previsto allo scadere dell’attuale round di finanziamento.

Meme coin alla conquista di Binance

Le meme coin stanno rapidamente conquistando Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il loro impatto sul mercato è innegabile. Recentemente, $NEIRO ha registrato un’impennata impressionante del suo valore dopo il listing su Binance. Passando da un prezzo di $0,00003653 a $0,0004177, ha registrato un incredibile aumento di circa il 1.043% in sole 24 ore. Questo fenomeno evidenzia come i listing sugli exchange possano influenzare drasticamente i prezzi delle nuove criptovalute.

Non si tratta di un caso isolato: anche altre meme coin come Turbo ($TURBO) e Baby Doge Coin ($BabyDoge) hanno ottenuto visibilità sul mercato spot di Binance. Infatti, $BABYDOGE ha visto un incremento del volume di trading del 2.534%, accompagnato da un aumento del prezzo del 77,8%. Anche $TURBO ha registrato un notevole incremento, con un aumento del 300% nel volume di trading e del 22,37% nel prezzo.

Grazie a questi sviluppi, il volume di trading complessivo delle meme coin ha registrato un aumento del 43%, contribuendo a far crescere il market cap fino a 37,59 miliardi di dollari. L’impatto del listing di Binance è di solito immediato e ha la capacità di influenzare non solo i singoli token, ma l'intero settore. Con l’entusiasmo che circonda i recenti listing, la comunità è in attesa di ulteriori opportunità: potrebbe Crypto All-Stars essere la prossima a sbarcare su Binance?

Ok l’effetto Binance, ma non sottovalutiamo l’effetto MemeVault

Sebbene l’effetto Binance stia catalizzando l’attenzione sulle meme coin, non possiamo sottovalutare l’impatto innovativo che MemeVault di Crypto All-Stars sta portando nel settore. MemeVault rappresenta la prima piattaforma di staking unificata, che permette agli investitori di mettere in staking diversi token, tra cui $TURBO, recentemente quotato su Binance, oltre a popolari meme coin come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e, potenzialmente, $NEIRO.

Quando i token vengono messi in staking tramite MemeVault, gli investitori ricevono ricompense in $STARS, il token nativo del progetto. La bellezza di $STARS risiede nella sua struttura: più token si possiedono, maggiori saranno i rendimenti. Attualmente, è disponibile anche un pool di staking dedicato che offre un rendimento percentuale annuo (APY) impressionante del 954%, con 770 milioni di $STARS già messi in staking.

Questi elementi posizionano Crypto All-Stars come un potenziale candidato per una quotazione su Binance, in quanto l’introduzione di MemeVault non solo potrebbe stimolare l'interesse verso il progetto, ma potrebbe anche influenzare positivamente i prezzi dei token coinvolti. L’effetto MemeVault potrebbe rivelarsi un catalizzatore fondamentale, analogamente all’effetto Binance, portando a guadagni significativi per gli investitori. Con l'avvicinarsi del lancio della piattaforma, l’entusiasmo nel settore delle meme coin continua a crescere.

$STARS: un’occasione da non perdere prima del listing

La grande domanda è: cosa succederebbe se $STARS venisse quotato su Binance? Questo token, concepito per tenerlo in wallet o messo in staking, è essenziale per massimizzare i rendimenti attraverso la piattaforma MemeVault. Le sue solide fondamenta lo rendono un’opportunità imperdibile.

Un listing su Binance potrebbe inondare il token di liquidità, portandolo verso nuove vette, proprio com’è successo con $NEIRO. Mentre il prezzo dell’ICO è ancora scontato, i primi investitori hanno l’opportunità di anticipare il mercato.

Con il traguardo di 1,5 milioni di dollari già raggiunto, il prossimo obiettivo è 2 milioni, un traguardo raggiungibile entro pochi giorni. Visita il sito di Crypto All-Stars per comprare il token $STARS: puoi scambiare ETH, USDT o BNB per $STARS e persino utilizzare meme coin come $FLOKI e $SHIB.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $STARS