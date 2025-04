Confartigianato Cuneo inaugura a Busca la nuova sede del suo ufficio recapito

Locali più ampi, luminosi ed accoglienti, di facile accessibilità per gli associati, per essere sempre più vicini agli imprenditori e alle loro famiglie, rafforzando il legame con territorio e istituzioni locali.

Questa la nuova sede degli uffici recapito di Confartigianato Imprese Cuneo nel comune di Busca che verrà inaugurata giovedì 8 maggio alle ore 12 alla presenza del sindaco di Busca Ezio Donadio, dell’assessore con delega ai Rapporti con i settori produttivi Diego Bressi, dell’assessore regionale Marco Gallo e dei sindaci dei paesi limitrofi. Per Confartigianato Cuneo parteciperanno il presidente territoriale e presidente della Camera di commercio Luca Crosetto, il direttore generale Joseph Meineri e la presidente della zona di Dronero Michela Alladio.

Il nuovo ufficio, sito Piazza Savoia, 6 (sostituendo la vecchia sede di via Corso Giovanni XXIII) entra così a far parte dell’articolata presenza dell’Associazione sul territorio provinciale con i suoi 12 uffici di zona (Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Carrù, Ceva, Cuneo, Dogliani, Dronero, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) e i 6 “uffici recapito” (Bagnolo Piemonte, Busca, Canale, Garessio, Racconigi, Santo Stefano Belbo).

«La presenza capillare in provincia e il radicamento sul territorio – spiegano i presidenti Crosetto e Alladio - rappresentano da sempre un importante punto di forza della nostra Associazione. Questo ci permette di essere più vicini alle imprese, andando a intercettare esigenze e problematiche che risultano così differenti in un territorio grande come il nostro. Attraverso i nostri sportelli diamo concretezza alla nostra azione di rappresentanza e tutela del comparto artigiano e affianchiamo gli imprenditori con un ampio ventaglio di servizi, consulenze e opportunità, proponendoci alle imprese come un partner affidabile per competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie ad un sistema di soluzioni innovative e integrate».