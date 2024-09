Cirio: "Ho perdonato l'agricoltore che ha danneggiato il mio noccioleto, ci abbracceremo"

"Nella vita tutti possono sbagliare, può capitare a tutti un momento di debolezza. Poi, a volte, in agricoltura tra vicini qualche disavventura capita. L'ho perdonato ma non aveva bisogno del mio perdono. Diciamo che ho accettato le sue scuse e andiamo avanti da buoni vicini. Non ci siamo ancora parlati direttamente, ma ci parleremo presto. Credo che da buoni 'langhetti', figli della terra di Langa, non si parla, ci si saluta solo con un cenno. E probabilmente ci abbracceremo anche".

Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine dell'incontro allo stand del Ministero dell'Agricoltura a Siracusa nell'ambito del G7.