Referendum cittadinanza: raccolte 500mila firme sulla piattaforma pubblica digitale

"L'obiettivo delle 500.000 firme, raccolte sulla piattaforma pubblica digitale, è stato raggiunto. Chiediamo un referendum sulla cittadinanza e mettere finalmente la parola fine alla cosiddetta legge Bossi-Fini". Così ha dichiarato Flavio Martino, coordinatore regionale di+Europa e portavoce cuneese.

La normativa in vigore stabilisce che la cittadinanza italiana possa essere concessa al cittadino straniero legalmente residente nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni. Il presente quesito propone di dimezzare tale termine, riportandolo a 5 anni, com’era previsto dalla legislazione prima del 1992 e com’è stabilito in diversi altri Stati UE.

Ai fini della concessione della cittadinanza, oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che questo Referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

In Italia le persone in possesso di questi requisiti che potrebbero beneficiare direttamente o indirettamente (figli minori conviventi) dell’intervento proposto sono circa 2,5 milioni.

La raccolta firme on line è partita il 6 settembre. Oggi, mercoledì 25 settembre, a distanza di poco più di due settimane sono state raccolte oltre 596mila firme.

"Si tratta di un risultato straordinario per il tempo ristretto e le poche forze in campo. Ringraziamo tutte le associazioni, i sindaci e i soggetti politici che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo per un Italia più civile inclusiva. La raccolta e la mobilitazione continuerà fino al 30 settembre, invitiamo tutti a firmare su referendumcittadinanza.it", ha concluso Martino.